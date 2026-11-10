Der Verteidiger von Real Madrid Marc Cucurella äußerte sich zur aktuellen Form seines Teamkollegen, des brasilianischen Star-Stürmers Vinícius Júniorund dessen Rückkehr in die Startelf.

Laut Berichten von Madrid Xtra schätzt der spanische Spieler das Potenzial von Vinícius hoch ein und erklärte, dass das Team jeden Gegner vernichten könne, sobald er wieder seine absolute Topform erreicht habe.

„Wir werden nicht zu stoppen sein“

Cucurella betonte sein festes Vertrauen darauf, dass sein Teamkollege bald wieder glänzen wird:

Ein Ausdruck des Vertrauens: „Wenn Vinícius zu seinem höchsten Leistungsniveau zurückkehren kann, werden wir absolut nicht zu stoppen sein“, betonte der Verteidiger;

Ein Formtief in der Saison: Für den brasilianischen Flügelspieler verläuft die aktuelle Saison nicht wie erhofft. Er kann auf dem Platz nicht seine gewohnte Schnelligkeit und Effizienz voll entfalten;

Bescheidene Statistik: Der Spieler hat in 12 Spielen der spanischen Meisterschaft auf dem Platz gestanden und dabei lediglich 1 Tor und 3 Vorlagen erzielt.

Vier-Spiele-Sperre ist vorbei

Die Probleme abseits des Platzes und disziplinarische Strafen haben die Leistung von Vinícius spürbar beeinflusst:

Sperre abgelaufen: Die gegen den Spieler verhängte Vier-Spiele-Sperre in La Liga ist beendet;

Rückkehr in den Kader: Nun steht der brasilianische Stürmer dem Team offiziell wieder zur Verfügung und wird den „Königlichen“ in den kommenden wichtigen Partien helfen können.

Vinícius Júniors aktuelle Situation und der Status des Vereins

Kriterium / Indikator Zahlen und Status Analyse und Bedeutung Spieler und Verein Vinícius Júnior (Real Madrid) Anführer der Angriffsreihe Einsätze in La Liga 12 Spiele Unregelmäßigkeiten beobachtet Effizienz 1 Tor, 3 Vorlagen Schwächeres Ergebnis als in den Vorjahren Disziplinarischer Status 4-Spiele-Sperre beendet Kehrt in den Kader zurück Platzierung von Real in der Liga 2. Platz (30 Punkte) 3 Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona (33 Punkte)

Meisterschaftsrennen und der Vinícius-Faktor

Derzeit belegt der Madrider Gigant unter der Leitung von Carlo Ancelotti nach 12 Spieltagen mit 30 Punkten den 2. Platz. Die „Königlichen“ jagen den Erzrivalen FC Barcelona, der die Tabelle anführt, mit nur drei Punkten Rückstand.

In der entscheidenden Phase der Saison könnte die psychologische und physische Rückkehr von Vinícius Júnior zu alter Stärke der Schlüsselfaktor für die Titelverteidigung der Madrilenen sein.