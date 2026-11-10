„Große Drei“-Gipfel in Shenzhen in Gefahr: Trump und Xi Jinping finden keinen Konsens

·13·Welt
„Große Drei“-Gipfel in Shenzhen in Gefahr: Trump und Xi Jinping finden keinen Konsens

Das für November in Shenzhen geplante historische Treffen der Staatschefs der drei größten Atommächte der Welt – USA, Russland und China – steht kurz vor dem Scheitern. Laut Informationen des Wall Street Journal sind Washington und Peking in einen schweren Konflikt über das Format und die Agenda der Verhandlungen geraten. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping im Rahmen des APEC-Gipfels bleibt höchst ungewiss.

„Striktes Szenario“ vs. „freier Austausch“: Was fordern die Parteien?

Im Zentrum der Uneinigkeit steht die Form des Dialogs. Peking besteht darauf, das Treffen auf Basis eines zu 100 Prozent vorab festgelegten Drehbuchs durchzuführen, um jegliche Zufälle oder unerwartete Debatten zu vermeiden. Demnach sollen die Staatschefs lediglich vorbereitete Erklärungen verlesen, während für freie Fragen und Diskussionen kaum Raum bleiben soll.

Die Trump-Administration fordert hingegen einen lebendigen und freien Meinungsaustausch ohne Protokollzwang. Aus Sicht der US-Seite deutet ein solch starres Reglement darauf hin, dass Xi Jinping nicht zu einem direkten, offenen Dialog bereit ist.

Thema / Aspekt

Position Washington (Trump)

Position Peking (Xi Jinping)

Position Moskau (Putin)

Dialogformat

Lebendiger, freier Meinungsaustausch

Striktes Szenario, vorbereitete Reden

Befürworter eines Kompromisskonsenses

Atomwaffenkontrolle

China zu einem trilateralen Abkommen drängen

Scharfe Ablehnung einer Diskussion

Vorschläge zur Agenda werden unterbreitet

Art der Verhandlung

Direkter trilateraler Gipfel

Bei Bedarf separates bilaterales Format

Interesse an einem trilateralen Treffen vorhanden

Hauptziel

Denuklearisierung und globaler Einfluss

Image, Sicherheit, Minimierung politischer Risiken

Agenda, die für alle Seiten akzeptabel ist

„Für Xi Jinping ist ein solches Treffen extrem riskant und unvorhersehbar. Peking möchte von diesem Gipfel nur die erfolgreichen Bilder und den Propagandaeffekt mitnehmen, sich aber vollständig von den Unannehmlichkeiten einer Live-Debatte befreien.“

Kurt Campbell, Leiter der Beratungsfirma Asia Group, ehemaliger stellvertretender US-Außenminister.

Das Haupthindernis: Atomwaffenarsenal und das Problem eines neuen Pakts

Das zweite und schwerwiegendste Hindernis ist die Frage der Rüstungskontrolle. Das letzte Abkommen zwischen Russland und den USA zur Begrenzung strategischer Offensivwaffen (New START) lief offiziell am 5. Februar 2026 aus. Infolgedessen gibt es weltweit kein Dokument mehr, das die Atomwaffenarsenale begrenzt.

Trump und Außenminister Marco Rubio erklären offen, dass China unbedingt in ein neues Abkommen einbezogen werden muss und genau dieses Thema in Shenzhen gelöst werden soll. Peking hat jedoch eine trilaterale Diskussion über dieses Thema kategorisch abgelehnt. Chinas Hauptsorge ist die Befürchtung, sich durch einen Vertrag einschränken zu lassen, während das eigene Nukleararsenal im Vergleich zu den USA und Russland deutlich kleiner ist.

Xi Jinpings Vorsicht und die abwartende Haltung des Kremls

Die große Vorsicht der chinesischen Führung kommt nicht von ungefähr. Beobachter gehen davon aus, dass im Vorfeld des XXI. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas Ende 2027 jedes politische oder imagebezogene Risiko für Xi Jinping schwerwiegende negative Folgen haben könnte. Daher zieht Peking separate bilaterale Treffen mit Washington und Moskau einer trilateralen Konfrontation vor, um von jeder Seite Zugeständnisse zu fordern.

Auch der Kreml beobachtet die Lage genau. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte am 8. November, dass die drei Hauptstädte Vorschläge zur Agenda austauschen, wobei einige Themen für die eine Seite sehr wichtig, für die andere jedoch inakzeptabel seien. Laut dem Präsidentenberater Juri Uschakow müssen die Parteien zunächst einen Konsens über die Agenda finden, damit der Gipfel stattfinden kann. Ob das Treffen im Rahmen der APEC am 18./19. November zustande kommt oder der Gipfel nur mit Protokollfotos endet, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Sollte China Ihrer Meinung nach einem neuen Vertrag zur nuklearen Begrenzung beitreten, oder hat Peking das Recht, sein Arsenal zu erweitern? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

APEC-GipfelAtomwaffenDonald TrumpXi JinpingGeopolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Trump will Dialog mit Nordkorea über China wiederaufnehmen: Wie sieht der geheime Deal aus?Trump will Dialog mit Nordkorea über China wiederaufnehmen: Wie sieht der geheime Deal aus?19 September 19:23Die nukleare Entscheidung des Weißen Hauses: Trump äußert sich zur „Mutter aller Bomben“ und neuen Bedingungen für ein Abkommen mit dem IranDie nukleare Entscheidung des Weißen Hauses: Trump äußert sich zur „Mutter aller Bomben“ und neuen Bedingungen für ein Abkommen mit dem Iran4 November 21:21Wird es die Weltordnung verändern: Was will Trump mit Putin und Xi Jinping vereinbaren?Wird es die Weltordnung verändern: Was will Trump mit Putin und Xi Jinping vereinbaren?Gestern 11:56Werden die Staatschefs von Russland, den USA und China im November an einem Tisch sitzen?Werden die Staatschefs von Russland, den USA und China im November an einem Tisch sitzen?3 November 18:43Überraschende Vorsicht in China: Warum werden Metzgerwerkzeuge angekettet?Überraschende Vorsicht in China: Warum werden Metzgerwerkzeuge angekettet?3 November 10:03Peking und Washington einig: USA und China heben Zölle in Höhe von 60 Mrd. Dollar aufPeking und Washington einig: USA und China heben Zölle in Höhe von 60 Mrd. Dollar auf29 September 08:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig