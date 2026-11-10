Das für November in Shenzhen geplante historische Treffen der Staatschefs der drei größten Atommächte der Welt – USA, Russland und China – steht kurz vor dem Scheitern. Laut Informationen des Wall Street Journal sind Washington und Peking in einen schweren Konflikt über das Format und die Agenda der Verhandlungen geraten. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping im Rahmen des APEC-Gipfels bleibt höchst ungewiss.

„Striktes Szenario“ vs. „freier Austausch“: Was fordern die Parteien?

Im Zentrum der Uneinigkeit steht die Form des Dialogs. Peking besteht darauf, das Treffen auf Basis eines zu 100 Prozent vorab festgelegten Drehbuchs durchzuführen, um jegliche Zufälle oder unerwartete Debatten zu vermeiden. Demnach sollen die Staatschefs lediglich vorbereitete Erklärungen verlesen, während für freie Fragen und Diskussionen kaum Raum bleiben soll.

Die Trump-Administration fordert hingegen einen lebendigen und freien Meinungsaustausch ohne Protokollzwang. Aus Sicht der US-Seite deutet ein solch starres Reglement darauf hin, dass Xi Jinping nicht zu einem direkten, offenen Dialog bereit ist.

Thema / Aspekt Position Washington (Trump) Position Peking (Xi Jinping) Position Moskau (Putin) Dialogformat Lebendiger, freier Meinungsaustausch Striktes Szenario, vorbereitete Reden Befürworter eines Kompromisskonsenses Atomwaffenkontrolle China zu einem trilateralen Abkommen drängen Scharfe Ablehnung einer Diskussion Vorschläge zur Agenda werden unterbreitet Art der Verhandlung Direkter trilateraler Gipfel Bei Bedarf separates bilaterales Format Interesse an einem trilateralen Treffen vorhanden Hauptziel Denuklearisierung und globaler Einfluss Image, Sicherheit, Minimierung politischer Risiken Agenda, die für alle Seiten akzeptabel ist

„Für Xi Jinping ist ein solches Treffen extrem riskant und unvorhersehbar. Peking möchte von diesem Gipfel nur die erfolgreichen Bilder und den Propagandaeffekt mitnehmen, sich aber vollständig von den Unannehmlichkeiten einer Live-Debatte befreien.“ — Kurt Campbell, Leiter der Beratungsfirma Asia Group, ehemaliger stellvertretender US-Außenminister.

Das Haupthindernis: Atomwaffenarsenal und das Problem eines neuen Pakts

Das zweite und schwerwiegendste Hindernis ist die Frage der Rüstungskontrolle. Das letzte Abkommen zwischen Russland und den USA zur Begrenzung strategischer Offensivwaffen (New START) lief offiziell am 5. Februar 2026 aus. Infolgedessen gibt es weltweit kein Dokument mehr, das die Atomwaffenarsenale begrenzt.

Trump und Außenminister Marco Rubio erklären offen, dass China unbedingt in ein neues Abkommen einbezogen werden muss und genau dieses Thema in Shenzhen gelöst werden soll. Peking hat jedoch eine trilaterale Diskussion über dieses Thema kategorisch abgelehnt. Chinas Hauptsorge ist die Befürchtung, sich durch einen Vertrag einschränken zu lassen, während das eigene Nukleararsenal im Vergleich zu den USA und Russland deutlich kleiner ist.

Xi Jinpings Vorsicht und die abwartende Haltung des Kremls

Die große Vorsicht der chinesischen Führung kommt nicht von ungefähr. Beobachter gehen davon aus, dass im Vorfeld des XXI. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas Ende 2027 jedes politische oder imagebezogene Risiko für Xi Jinping schwerwiegende negative Folgen haben könnte. Daher zieht Peking separate bilaterale Treffen mit Washington und Moskau einer trilateralen Konfrontation vor, um von jeder Seite Zugeständnisse zu fordern.

Auch der Kreml beobachtet die Lage genau. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte am 8. November, dass die drei Hauptstädte Vorschläge zur Agenda austauschen, wobei einige Themen für die eine Seite sehr wichtig, für die andere jedoch inakzeptabel seien. Laut dem Präsidentenberater Juri Uschakow müssen die Parteien zunächst einen Konsens über die Agenda finden, damit der Gipfel stattfinden kann. Ob das Treffen im Rahmen der APEC am 18./19. November zustande kommt oder der Gipfel nur mit Protokollfotos endet, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Sollte China Ihrer Meinung nach einem neuen Vertrag zur nuklearen Begrenzung beitreten, oder hat Peking das Recht, sein Arsenal zu erweitern? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.