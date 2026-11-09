Kylian Mbappé zum Spieler des Monats Oktober in La Liga gewählt

Der Name des besten Spielers des Monats Oktober in der spanischen Meisterschaft ist offiziell bekannt. Laut dem Pressedienst von La Liga wurde der Star-Mittelstürmer von Real Madrid nach einer Umfrage unter Fans und Experten zum Kylian Mbappé Laureaten des Monats ernannt.

Der französische Stürmer zeigte im Oktober eine phänomenale Treffsicherheit im Trikot der „Königlichen“ und wurde zum Hauptakteur der Siegesserie seines Teams.

Benefiz im Oktober: 6 Tore in 5 Spielen

Mbappé hielt im vergangenen Monat an allen Fronten ein hohes Tempo:

Beeindruckende Statistik: Der Spieler absolvierte im Oktober insgesamt 5 Pflichtspiele für Real und erzielte dabei 6 Tore und 1 Vorlage (insgesamt 7 Scorerpunkte);

Absoluter Sieg bei der Abstimmung: Kylian setzte sich in der offiziellen Wahl deutlich gegen seinen direkten Konkurrenten Lamine Yamal (FC Barcelona) sowie Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) und Matías Dituro (Elche) durch.

Der Kampf um den Spieler des Monats in La Liga und die Kandidaten

Spieler Verein Status / Leistung im Oktober Kylian Mbappé Real Madrid Gewinner (5 Spiele, 6 Tore, 1 Assist) Lamine Yamal FC Barcelona Hauptkonkurrent / Leistungsträger des Tabellenführers Gonçalo Guedes Real Sociedad Torgefährlicher Stürmer Alejandro Grimaldo Atlético Madrid Aktivster Außenverteidiger Matías Dituro Elche Einer der besten Torhüter des Monats

Meisterschaftsrennen: Real jagt den Tabellenführer

Mbappés Topform hilft den Madrilenen, die Spannung im Titelrennen der La Liga maximal aufrechtzuerhalten:

Fazit nach dem 12. Spieltag: Der Madrider Club liegt derzeit nach 12 Spielen mit 30 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz;

3 Punkte Rückstand: Die Schützlinge von Carlo Ancelotti liegen nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer FC Barcelona (33 Punkte).

Die konstante Leistung des französischen Stars ist der Schlüssel für den Kampf des Madrider Clubs um die wichtigsten Trophäen in dieser Saison.