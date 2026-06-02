Teenager stürzt vom Dach eines neunstöckigen Gebäudes

In Sankt Petersburg ereignete sich ein tragischer Vorfall — zwei Teenager versuchten, auf das Dach eines neunstöckigen Gebäudes zu klettern. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie einer von ihnen aus der Höhe stürzt.

Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen bereits zuvor mehrmals versucht hatten, das Gebäude zu betreten, und sich gezielt auf den Aufstieg vorbereitet hatten. Sie versuchten, Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen.

Augenzeugen berichten, dass der Vorfall sehr schnell geschah — der Teenager verlor das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe. Leider endete dieser Vorfall tödlich.

Experten betonen, dass solche Fälle oft mit Neugier, dem Drang nach extremen Aktivitäten und Risikobereitschaft unter Jugendlichen zusammenhängen. Eltern werden daher ermahnt, die Aufsicht zu verstärken und ihre Kinder vor gefährlichen Orten zu warnen.