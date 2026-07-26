Arda Güler äußert sich über José Mourinho: «Das ist eine riesige Chance»

Zu einer Zeit, in der bei Real Madrid unter José Mourinho eine neue Ära beginnt, hat Arda Güler seine ersten Eindrücke geschildert. Der türkische Mittelfeldspieler bezeichnete den portugiesischen Übungsleiter als «Legende», doch seine Worte beinhalten neben der Bewunderung auch ein wichtiges Signal: Um sich in dieser Saison einen Platz im Kader zu erkämpfen, muss man jede Anforderung schnell verinnerlichen.

«Die Zusammenarbeit mit Mourinho ist eine unglaubliche Chance»

Arda Güler gab RM Play nach seinen ersten Trainingseinheiten im Trainingslager ein Interview. Er zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit mit dem neuen Cheftrainer und seinem Betreuerstab.

«Mit einer Legende wie Mourinho zu arbeiten, ist eine riesige Chance für mich. Er und sein Trainerteam erklären alles sehr präzise. Auch außerhalb des Platzes sind sie sehr herzliche Menschen».

Güler betonte, dass der Trainerstab verständlich vermittelt, was von den Spielern erwartet wird. Dies spiele eine entscheidende Rolle, um sich schneller an das neue taktlische System anzupassen.

Worin besteht im Moment die Hauptaufgabe?

Der türkische Fußballer erklärte, dass die Saisonvorbereitung in erster Linie auf den Wiederaufbau der körperlichen Verfassung ausgerichtet ist. Er betonte jedoch auch, dass es nicht ausreicht, lediglich die Belastungen zu absolvieren.

«Das Wichtigste in dieser Phase ist die Arbeit an der körperlichen Verfassung. Gleichzeitig muss man zuhören und lernen, was Mourinho von uns verlangt».

Diese Worte zeigen, dass die Konkurrenz bei Real Madrid nicht mehr nur durch technische Fähigkeiten entschieden wird. Die Spieler müssen sich auch schnell an die taktischen Vorgaben, Disziplinanforderungen und das Spieltempo des neuen Trainers anpassen.

Güler ist später als die anderen ins Trainingslager eingestiegen

Die Saisonvorbereitung von Real Madrid begann am 13. Juli. Güler, der an der WM 2026 teilgenommen hatte, kehrte jedoch nach seinem Urlaub am 20. Juli in den Kreis der Mannschaft zurück.

Er absolvierte den Medizincheck und nahm noch am selben Tag an den ersten Trainingseinheiten unter Mourinho teil. Daher ist eine der wichtigsten Aufgaben für den Spieler im Moment, das körperliche Fitnessniveau seiner Mitgespieler aufzuholen.

Was könnte Mourinho von Güler erwarten?

Arda Güler zeichnet sich durch seine Ballbehandlung, den finalen Pass und Schüsse von außerhalb des Strafraums aus. Doch in Mourinhos System bedeutet Talent allein keine Garantie auf einen Stammplatz.

Der türkische Mittelfeldspieler muss in der neuen Saison:

sich aktiv an der Defensivarbeit beteiligen;

nach einem Ballverlust im Pressing mitarbeiten;

die taktische Disziplin wahren;

auf mehreren Offensivpositionen spielen können.

Es wurde berichtet, dass Mourinho in den ersten internen Testspielen der Vorbereitung ein 4-2-3-1-System ausprobiert hat. In einem solchen Schema könnte Güler als offensiver Mittelfeldspieler oder auf dem rechten Flügel agieren. Dies ist jedoch noch keine offizielle und endgültige taktische Entscheidung.

«Ich will alles gewinnen»

Für Güler wird dies die vierte Saison bei Real Madrid sein. Der Spieler betonte, dass er während seiner Zeit in Madrid viel gelernt habe, seine Begeisterung vom ersten Tag an jedoch unverändert geblieben sei.

«Ich habe viel gelernt und mich weiterentwickelt, aber meine Leidenschaft hat sich nie verändert. Genau wie vom ersten Tag an möchte ich alles gewinnen und die Madridistas glücklich machen».

Diese Aussage bedeutet, dass Güler die Ära des neuen Trainers als Chance sieht, seine Position weiter zu festigen.

Mourinhos zweite Rückkehr nach Madrid

Real Madrid gab am 11. Juni offiziell die Verpflichtung von José Mourinho als Cheftrainer bekannt. Mit dem portugiesischen Spezialisten wurde ein Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet, und er trat seinen Dienst am 13. Juli an.

Mourinho trainierte die Königlichen bereits von 2010 bis 2013. In dieser Zeit gewann das Team die spanische Meisterschaft, die Copa del Rey und den Supercup.

Eine entscheidende Saison steht für Güler bevor

An Arda Gülers Talent gibt es keine Zweifel, doch bei Real Madrid ist jede Saison eine neue Prüfung. Nun muss er nicht nur sein Können zeigen, sondern auch beweisen, dass er sich Mourinhos strengen Anforderungen und dem taktischen System anpassen kann.

Der erste Eindruck ist positiv: Der Spieler ist bereit, dem Trainer zuzuhören, zu lernen und körperlich stärker zu werden. Doch die wahre Antwort wird der Saisonbeginn liefern — wird Güler zu einer Schlüsselfigur in Mourinhos Team oder zwingt ihn die harte Konkurrenz im Kader erneut zum Warten?