Guskov nach dem gestrigen Kampf: „Der Kapitän Usbekistans gibt niemals auf“

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Guskov nach dem gestrigen Kampf: „Der Kapitän Usbekistans gibt niemals auf“

Bogdan Guskov musste in einem der größten Kämpfe seiner Karriere eine Niederlage gegen den ehemaligen UFC-Champion Magomed Ankalaev hinnehmen. Doch in Abu Dhabi, kurz nach der Niederlage, richtete der Vertreter Usbekistans eine kurze, aber entschlossene Botschaft an seine Fans.

„Der Kapitän Usbekistans gibt niemals auf“

Guskov akzeptierte das Kampfergebnis in den sozialen Medien ohne Ausreden oder lange Kommentare. Trotz der Niederlage betonte er, dass er in das Octagon zurückkehren wird.

„Hallo Freunde, ich grüße euch alle. Heute lief es so. Aber eins sage ich ganz klar — ,Der Kapitän Usbekistans‘ gibt niemals auf. Wir sehen uns wieder.“

Diese Worte des Kämpfers zeigten, dass er auch nach der Niederlage nicht von seinem Ziel abweichen wird. In Guskovs Botschaft wurden weder der nächste Gegner noch das Datum seiner Rückkehr ins Octagon genannt.

Ankalaev beendete den Kampf in der finalen Runde

Das UFC Fight Night Event fand am 25. Juli in der Etihad Arena in Abu Dhabi statt. Im Halbschwergewicht-Hauptkampf trat Guskov gegen den Spitzenreiter und ehemaligen Champion Magomed Ankalaev an.

Ankalaev brachte seinen Gegner in der fünften Runde zu Boden und setzte eine Serie von Schlägen an. Der Ringrichter brach den Kampf nach 2 Minuten und 41 Sekunden ab und verkündete den Sieg des russischen Kämpfers durch technischen Knockout.

Guskov nahm den großen Kampf kurzfristig an

Der usbekische Sportler sollte ursprünglich nicht gegen Ankalaev bei diesem Turnier kämpfen. Nachdem der geplante Gegner des ehemaligen Champions, Khalil Rountree, verletzungsbedingt ausfiel, sprang Guskov als Ersatz ein.

Er nahm das Angebot nur zwei Wochen vor dem Kampf an. Damit bestritt Guskov zum ersten Mal den Hauptkampf eines UFC-Turniers und absolvierte ein Fünf-Runden-Duell gegen die Nummer eins der Division. Vor dem Kampf stellte die UFC ihn als Usbekistans am höchsten platzierten Vertreter in den Rankings vor.

Kurze Vorbereitung, ein Fünf-Runden-Format und ein ehemaliger Champion — Guskov stand an einem Abend vor einer der härtesten Prüfungen seiner Karriere.

Siegesserie wurde beendet

Nach der Niederlage gegen Ankalaev steht Bogdan Guskovs professionelle MMA-Bilanz bei 18 Siegen, 4 Niederlagen und 1 Unentschieden. Seine UFC-Bilanz beläuft sich nun auf 4 Siege, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden.

Alle 18 professionellen Siege von Guskov erfolgten vorzeitig:

  • 15 Knockouts;

  • 3 Aufgabegriffe;

  • 13 Siege in der ersten Runde.

Diese Zahlen machen ihn nach wie vor zu einem der gefährlichsten Finisher im Halbschwergewicht.

Was erwartet Guskov jetzt?

Der Kampf gegen Ankalaev hat Guskovs schnellen Aufstieg im Titelrennen verlangsamt. Dennoch dürfte die Tatsache, dass er in einem kurzfristigen Kampf gegen die Nummer eins der Division bis zur fünften Runde durchgehalten hat, seine Position im Ranking nicht völlig ruinieren.

Sein nächster Gegner ist derzeit noch nicht bekannt. Das logischste Szenario wäre, dass Guskov gegen einen ähnlich platzierten Kämpfer ins Octagon zurückkehrt und versucht, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

In Abu Dhabi gab es keinen Sieg, aber Guskovs Botschaft ist klar: Diese Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Die zwei Wörter „Wir sehen uns wieder“ sind nun ein Versprechen bis zu seinem nächsten Kampf.

Bogdan GuskovMagomed AnkalaevUsbekistanAbu DhabiUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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