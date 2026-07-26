In der Fußballwelt als „The Special One“ bekannt, zeichnete sich José Mourinho stets durch seinen komplexen Charakter und seinen absoluten Siegeswillen aus. Der Jugendspieler von Real Madrid und aktuelle Stürmer von Getafe, Borja Mayoral, sprach in einem Interview mit MARCA über seine Zeit unter dem portugiesischen Trainer. Der Angreifer, der mit Mourinho bei der Roma zusammenarbeitete, ging nicht nur auf die positiven Aspekte ein, sondern sprach auch das harte Wesen des Trainers in der Kabine an, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Mayoral heben sich Mourinhos Trainingseinheiten durch ihre Einzigartigkeit von anderen Trainern ab. Obwohl der Stürmer bei der Roma nicht regelmäßig in der Startelf stand, betonte er, dass ihm der tägliche Arbeitsprozess großen Spaß gemacht habe. Das Training war meist kurz – dauerte 45 Minuten bis zu einer Stunde –, basierte jedoch auf einem extrem hohen Tempo und ständiger Arbeit mit dem Ball.

Die Unfähigkeit, Niederlagen zu akzeptieren, und Spannungen in der Kabine

Hinter Mourinhos Erfolgen verbirgt sich seine kompromisslose Haltung gegenüber Niederlagen. Laut Goal.com kann genau dieser Aspekt die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft negativ beeinflussen. Als Mayoral über das Verhalten des Trainers nach Niederlagen sprach, verschwieg er nicht, dass einige seiner Worte in der Kabine die Spieler hart trafen.

„Der Aspekt, den ich nicht mochte, war seine Unfähigkeit, Niederlagen zu akzeptieren. Nach einem verlorenen Spiel äußerte er abwertende Dinge in der Kabine. Das betraf nicht nur mich, sondern auch meine anderen Mitspieler. Ich verstehe, dass er ein extrem ehrgeiziger Mensch ist und unter dem Einfluss von Emotionen alles gesagt werden kann, aber der Respekt vor einem Menschen muss immer über allem stehen“, sagt der spanische Stürmer.

Dennoch weiß Mourinho auch, wie man enge Beziehungen zu seinen Schützlingen aufbaut. Laut Mayoral kommunizierte „The Special One“ häufig mit Spielern, die eine Real-Madrid-Vergangenheit hatten, und brachte seine Wertschätzung für ihre Karrieren zum Ausdruck. Der Stürmer erinnert sich dankbar daran, dass der Trainer auf Pressekonferenzen positiv über ihn sprach und seine harte Arbeit anerkannte.

Mourinhos Vermächtnis und aktuelle Situation

Im Laufe seiner Karriere hat José Mourinho zweimal die Champions League gewonnen und in den spanischen, englischen, italienischen und portugiesischen Meisterschaften triumphiert. Sein Sieg mit der Roma in der UEFA Europa Conference League blieb eines der wichtigsten Kapitel in der Vereinsgeschichte. Der Spezialist, der derzeit den türkischen Klub Fenerbahçe trainiert, steht mit seinen scharfen Aussagen und seinem unstillbaren Siegesdurst weiterhin im Rampenlicht.

Mourinhos Stil ist auch den usbekischen Fußballfans bestens bekannt. Die von ihm betreuten Teams, insbesondere Klubs wie Real Madrid und Chelsea, haben eine große Fangemeinde im Land. Mayorals Bekenntnisse enthüllen einmal mehr, wie einer der größten Trainer des modernen Fußballs eine Mannschaft führt und welche widersprüchlichen Seiten sein Charakter hat.