7:0 und Meisterschaft: Usbekistans U20-Mädchen triumphieren bei CAFA

Die usbekische U-20-Frauen-Nationalmannschaft beendete die CAFA-Meisterschaft in Tadschikistan mit einem wahren Fußballfest. Die Schützlinge von Wiktorija Sirota erzielten im entscheidenden Spiel sieben unbeantwortete Tore gegen die Gastgeberinnen und wurden Zentralasiens stärkstes Team.

7 Punkte aus drei Spielen und der Kantersieg am letzten Spieltag brachten Usbekistan die Haupttrophäe der CAFA U-20 Women's Championship 2026 ein.

Für den Titelgewinn war nur ein Sieg gefordert

Das Turnier vom 21. bis 25. Juli im tadschikischen Hisor brachte die U-20-Frauenteams aus Usbekistan, Tadschikistan, Iran und Kirgisistan zusammen. Im Modus Jeder gegen Jeden absolvierte jede Auswahl drei Partien.

Vor dem letzten Spieltag war die Meisterschaft noch völlig offen. Das Duell gegen Tadschikistan entwickelte sich daher zu einem echten Endspiel, das über den gesamten Turnierverlauf entschied.

Usbekische Spielerinnen hielten dem Druck stand und ließen dem Gegner auf dem Platz kaum eine Chance.

Sieben Tore, eine weiße Weste und der Meistertitel – die Nationalmannschaft zeigte im Finale ihre stärkste Leistung.

Alixonowas Doppelpack festigt die Führung

Das Tornetz wackelte in der 21. Minute zum ersten Mal: Nargisa Mamataliyewa brachte Usbekistan in Front.

Kurz darauf schlug Schachsoda Alixonowas Stunde. Mit Treffern in der 32. und 37. Minute baute sie den Vorsprung weiter aus.

In der 39. Minute trug sich auch Kapitänin Schachnoza Dekanbojewa in die Torschützenliste ein. Damit führte Usbekistan bereits zur Pause mit 4:0 und machte einen riesigen Schritt Richtung Titel.

Auch nach der Pause rollten die Angriffe weiter

Trotz der deutlichen Führung schalteten die Schützlinge von Wiktorija Sirota nach dem Seitenwechsel keinen Gang zurück.

In der 42. Minute traf Sewintsch Gulomowa nach einer Ecke zum fünften Tor. In der 52. Minute verwandelte Jodgora Jussupowa einen Elfmeter sicher zum 6:0.

Den Schlusspunkt setzte Marija Dachowa in der 78. Minute zum 7:0.

Tore:

Nargisa Mamataliyewa – 21. Minute;

Schachsoda Alixonowa – 32. und 37. Minute;

Schachnoza Dekanbojewa – 39. Minute;

Sewintsch Gulomowa – 42. Minute;

Jodgora Jussupowa – 52. Minute (Foulelfmeter);

Marija Dachowa – 78. Minute.

7 Punkte aus drei Spielen und ein verdienter Titel

Die usbekische U-20-Frauenauswahl blieb im Turnier ungeschlagen und holte 7 Zähler aus drei Begegnungen. Dies bedeutete Platz eins in der Tabelle und den CAFA-Meistertitel.

Das Wichtigste an diesem Kantersieg war, dass die Tore von sechs verschiedenen Spielerinnen erzielt wurden. Das zeigte, dass die Offensive nicht von einer einzigen Führungsspielerin abhängig ist, sondern Gefahr von mehreren Positionen droht.

Besonders im finalen Match:

die Kapitänin ging mit einem Tor voran;

Standardsituationen wurden konsequent genutzt;

der Elfmeter souverän verwandelt;

die Defensive hielt hinten die Null.

Dieser Sieg ist weit mehr als nur ein Pokal

Der Triumph beim CAFA-Turnier verschaffte den Talenten wertvolle internationale Erfahrung, den Umgang mit Drucksituationen und das Verantwortungsbewusstsein in Endspielen.

Nun gilt es, diese Form bei künftigen Kontinentalwettbewerben zu bestätigen. Im Juniorenfußball zählt der Pokal, doch noch wichtiger ist die Ausbildung einer neuen Generation für die A-Nationalmannschaft.

Die usbekischen Mädchen kehrten nicht nur als Meister aus Tadschikistan zurück. Mit sieben Toren im letzten Spiel demonstrierten sie eindrucksvoll ihre Vormachtstellung in der Region.