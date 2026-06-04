858 Becher aus 31 Ländern: Ein einzigartiger Guinness-Rekord

Ein 57-jähriger Mann aus Indien hat es mit seiner ungewöhnlichen und erstaunlichen Sammlung erneut ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Er ist nun Besitzer von 858 verschiedenen Pappbechern, die aus 31 Ländern der Welt gesammelt wurden und ein Volumen von 5 ml bis 500 ml haben.

Seinen Angaben zufolge begann dieses Interesse mit einfacher kindlicher Neugier. Mit der Zeit entwickelte sich diese Gewohnheit zu einer echten Leidenschaft und einer riesigen Sammlung. Der Mann sammelte Pappbecher als einzigartige Souvenirs aus jedem Land, das er besuchte.

Er hatte zuvor bereits einen Guinness-Rekord aufgestellt: Im Jahr 2013 wurde er als Besitzer der größten Sammlung anerkannt, die aus 5.986 Telefonkarten bestand. Dies zeigt, dass sein Interesse am Sammeln im Laufe der Jahre gewachsen ist und er zu einer einzigartigen Persönlichkeit weltweit geworden ist.

Heute zieht seine Sammlung nicht nur aufgrund ihrer Menge, sondern auch weil sie die Kulturen verschiedener Länder widerspiegelt, Aufmerksamkeit auf sich.