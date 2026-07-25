Der schönste Mann der Türkei steht fest: Überraschender Sieger im Finale

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Der schönste Mann der Türkei steht fest: Überraschender Sieger im Finale

Das große Finale von „Mister Turkey 2026“, einem der renommiertesten Männer-Model- und Repräsentationswettbewerbe der Türkei, fand in Istanbul statt. 30 Finalisten, die aus verschiedenen Regionen des Landes ausgewählt worden waren, betraten die Bühne für den Hauptpreis.

Die Teilnehmer wurden nach Aussehen, Bühnenpräsenz, Stil und Repräsentationsfähigkeiten bewertet. Während des Abends gab es einen harten Wettbewerb, um die Aufmerksamkeit von Publikum und Jury zu gewinnen.

Den Endergebnissen zufolge gewann Doğukan Navdar den Titel „Mister Turkey 2026“ und setzte sich die Krone auf. Sein Sieg wurde zum wichtigsten und aufregendsten Ereignis des Finalabends.

Es wird erwartet, että Doğukan Navdar die Türkei nun bei internationalen Modelwettbewerben vertreten wird.

Mister Turkey 2026Doğukan NavdarIstanbulModelwettbewerbSchönheitswettbewerb
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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