Witziges Video von Yamals kleinerem Bruder, der Angst vor Nico Williams' Haaren hat, erobert das Netz

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Witziges Video von Yamals kleinerem Bruder, der Angst vor Nico Williams' Haaren hat, erobert das Netz

In den sozialen Medien Lamine Yamals jüngerer Bruder Keyne und Fußballer Nico Williams sind erneut in einem witzigen Video in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Die Aufnahmen zeigen, wie Keyne die ungewöhnlich geflochtene Frisur des Fußballers sieht und vor ihm wegläuft.

In dem Video versucht Nico Williams, sich dem kleinen Jungen zu nähern, aber Keyne möchte nicht, dass er in seine Nähe kommt, und zieht sich sofort zurück. Die unerwartete und ehrliche Reaktion des Jungen brachte die Nutzer zum Lachen.

Williams' Haare sind sehr fein geflochten und in einer ungewöhnlichen Form zusammengebunden. Einige Nutzer verglichen seine Frisur mit einer Schlange und schrieben scherzhaft, dass Keyne genau davor Angst gehabt haben könnte.

Unter dem Video wurden viele lustige und herzliche Kommentare hinterlassen. Die Nutzer bewerteten Keynes Reaktion als aufrichtig und liebenswert.

Nico WilliamsLamine YamalKeyneViral VideoFußball
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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