Chelsea kurz vor Maxence-Lacroix-Transfer: Marcel Desailly kritisiert überraschenden Kauf

Der Londoner Klub Chelsea steht kurz vor dem Abschluss des Transfers von Crystal-Palace-Star Maxence Lacroix zur Verstärkung der Defensive. Dieser auf 52 Millionen Pfund geschätzte Deal wird im Rahmen der Pläne des neuen Cheftrainers Xabi Alonso umgesetzt. Allerdings sieht Klublegende Marcel Desailly die Effektivität dieses Transfers skeptisch, wie Goal.com berichtet .

Berichten von Football London zufolge hat der 26-jährige französische Abwehrspieler bereits den Medizincheck absolviert und wird voraussichtlich bald an die Stamford Bridge wechseln. Dieser Transfer stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Strategie von Chelsea unter dem Eigentümer BlueCo dar: Zum ersten Mal seit vier Jahren gibt der Klub viel Geld für einen Spieler aus, der älter als 26 Jahre ist.

Das Problem mangelnder Erfahrung

Der ehemalige Chelsea-Kapitän Marcel Desailly bestritt zwar nicht Lacroix' Fähigkeiten, betonte jedoch, dass das Team einen Verteidiger mit einem anderen Profil benötige. Seiner Meinung nach braucht die Mannschaft derzeit einen Führungsspieler mit Erfahrung auf Eliteniveau, der vorangehen kann.

„Ist er wirklich der richtige Spieler für Chelsea? Ich denke, das Team braucht einen erfahreneren, etablierten Innenverteidiger, der die Abwehr lenken kann. Wir brauchen einen echten, erfahrenen Anführer im Abwehrzentrum“, betonte Desailly. Der legendäre Verteidiger fügte hinzu, dass der Klub Spieler ins Visier nehmen sollte, die an den Druck auf diesem Niveau gewöhnt sind.

Taktische Passung und Erfolge

Dennoch räumte Desailly ein, dass dieser Transfer zu Xabi Alonsos Taktik passt. Alonso bevorzugt eine Dreierkette in der Innenverteidigung, und Lacroix hat unter Oliver Glasner bei Crystal Palace in genau diesem System große Erfahrung gesammelt.

Maxence Lacroix' Entwicklung in den letzten Jahren war bemerkenswert. Der Verteidiger, der 2024 aus Wolfsburg nach England kam, spielte in der vergangenen Saison eine Schlüsselrolle beim Gewinn des FA Cups und der Conference League mit Crystal Palace. Zudem konnte er sich bereits in der französischen Nationalmannschaft beweisen.

Aktuell diskutieren Chelsea-Fans und Experten darüber, ob Lacroix' Ankunft die Defensivprobleme des Teams lösen kann oder nicht. Auch wenn die Bedenken einflussreicher Persönlichkeiten wie Desailly berechtigt sind, scheint Xabi Alonso entschlossen zu sein, seine Philosophie genau mit solchen Akteuren aufzubauen.