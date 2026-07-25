Abduqodir Husanovs schneller Weg bei Manchester City hat die Vereinsführung zu einer grossen Entscheidung bewogen. Der englische Spitzenklub hat den Vertrag mit dem usbekischen Verteidiger bis zum Sommer 2031 verlängert — doch hinter diesem Deal steckt weit mehr als nur gute Leistungen.

Der 22-jährige Profi nimmt nun einen festen Platz in den Zukunftsplänen der Citizens ein. Die neue Vereinbarung zeigt nicht nur das Vertrauen in Husanov, sondern bestätigt auch, dass sein Status im Verein deutlich gestiegen ist.

City verkündet offizielle Entscheidung

Der Pressedienst von Manchester City gab die Unterzeichnung eines neuen Fünfjahresvertrags mit Abduqodir Husanov bekannt. Dem Abkommen zufolge bleibt der Abwehrspieler der usbekischen Nationalmannschaft bis zum Sommer 2031 beim Klub aus Manchester.

Husanovs vorheriger Vertrag lief ursprünglich bis 2029. Das bedeutet, dass der Verein sein Arbeitspapier deutlich vorzeitig verlängert und den Spieler für zwei weitere Jahre gebunden hat.

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Es gibt Berichte über eine Gehaltserhöhung, jedoch wurden die finanziellen Details des neuen Vertrags im offiziellen Vereinsstatement nicht genannt.

Wie hat er sich das Vertrauen des Klubs in 18 Monaten erarbeitet?

Husanov war im Januar 2025 vom französischen Klub RC Lens zu Manchester City gewechselt. Damals wurde er zum ersten usbekischen Spieler in der Premier League.

Obwohl er anfangs Eingewöhnungszeit brauchte, gewann der usbekische Verteidiger das Vertrauen des Trainerteams durch seine Schnelligkeit, Zweikampfstärke und Balleroberung.

Laut Vereinsangaben hat Husanov:

47 Pflichtspiele für Manchester City absolviert;

in 16 der letzten 19 Premier-League-Spiele der Saison in der Startelf gestanden;

ein stabiles Innenverteidiger-Duo mit Marc Guéhi gebildet;

eine wichtige Rolle in den Endspielen des FA Cup und League Cup gespielt;

es unter die letzten drei Kandidaten für die teaminterne Auszeichnung als Spieler der Saison geschafft.

Diese Statistiken zeigen, dass der neue Vertrag kein Zufall ist und nicht nur auf Potenzial beruht. Husanov hat sich längst zu einem Spieler entwickelt, der um einen Stammplatz kämpfen kann.

Wie hat Husanov selbst reagiert?

Der usbekische Abwehrmann bezeichnete den neuen Vertrag als wichtiges Ereignis für sich und seine Familie. Er betonte, dass er jede Minute in Manchester geniesst und sich als Fussballer weiterentwickelt.

„Das ist ein wunderbarer Tag für mich und meine Familie. Ich bin sehr glücklich, meinen Verbleib bei City zu verlängern.“

Husanov hob zudem hervor, dass die Unterstützung der Fans ihm bei der Eingewöhnung in England und der Premier League enorm geholfen habe. Sein Hauptziel ist es nun, regelmässig zu spielen und dem Klub zu neuen Trophäen zu verhelfen.

Die tiefere Bedeutung des neuen Deals

Der Vertrag bis 2031 bedeutet, dass Manchester City Husanov nicht nur als Ersatzverteidiger sieht, sondern als festen Bestandteil des langfristigen Projekts des Teams.

Der Spieler ist erst 22 Jahre alt. Angesichts der Tatsache, dass Innenverteidiger mit zunehmender Erfahrung ihr Topniveau erreichen, liegen seine besten Jahre wohl noch vor ihm.

Das neue Abkommen stellt Husanov vor grosse Aufgaben:

Seinen Platz in der Startelf zu festigen;

Konstant auf dem Tempo-Niveau der Premier League zu spielen;

Erfahrung in europäischen Wettbewerben zu sammeln;

Einer der Führungsspieler der usbekischen Nationalmannschaft zu werden.

Mehr als nur ein Vertrag — ein historischer Schritt

Abduqodir Husanov war 2025 der erste usbekische Premier-League-Spieler geworden. Mit der Unterschrift bis 2031 bei einem der weltbesten Klubs hat er nun einen weiteren Meilenstein für den usbekischen Fussball gesetzt.

Diese Entscheidung zeigt das grosse Vertrauen von Manchester City in ihn. Doch die wahre Prüfung beginnt jetzt: Husanov muss dieses Vertrauen in den kommenden Spielzeiten durch konstant starke Leistungen rechtfertigen.

Glaubst du, dass Abduqodir Husanov in den nächsten Saisons zum absoluten Stammspieler bei Manchester City werden kann? Schreib deine Meinung in die Kommentare und teile diese historische Nachricht auf Telegram mit deinen Freunden.