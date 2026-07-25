Warum der Transfer zwischen Anan Khalaili und Inter nicht zustande kam

Der Transfer des talentierten israelischen Flügelspielers Anan Khalaili, der sich dem amtierenden italienischen Meister Inter anschließen sollte, wurde überraschend abgesagt. Als alle Einigungen zwischen den beiden Vereinen erzielt waren und der Spieler in Mailand eingetroffen war, um sich dem Medizincheck zu unterziehen, setzte eine unerwartete bürokratische Hürde dem Deal ein Ende. Diese Situation überraschte nicht nur die Vereinsführung, sondern auch den Spieler selbst. Dies berichtet Goal.com, berichtet .

Berichten von Goal.com zufolge hatten sich Inter und der belgische Klub Union Saint-Gilloise auf einen Wechsel für 25 Millionen Euro plus Boni geeinigt. Das Nationale Olympische Komitee Italiens (CONI) verweigerte dem Spieler jedoch die erforderliche Spielberechtigung (sporting eligibility), um im Land professionellen Sport auszuüben. Infolgedessen scheiterte einer der spektakulärsten Transfers des Transferfensters.

Khalailis körperliche Verfassung und seine Antwort

Nach dem geplatzten Transfer äußerte sich Anan Khalaili zu Zweifeln bezüglich seiner körperlichen Verfassung. Er betonte, dass er sich exzellent fühle und für jede Herausforderung bereit sei. Der 2004 geborene Spieler hob besonders hervor, dass er in den letzten Jahren eine sehr hohe Spielpraxis hatte.

„Ich bin wieder voll im Training und bereit für zukünftige Herausforderungen. Ich fühle mich auf dem Platz glücklich und konzentriere mich immer auf meine Karriere. Ich fühle mich gesund und in perfekter Verfassung. In den letzten beiden Saisons habe ich 99 Spiele absolviert und in den meisten davon 90 Minuten durchgespielt. Ich bin bereit, 100 Prozent zu geben“, erklärte der israelische Flügelspieler.

Karriereweg und statistische Kennzahlen

Anan Khalaili begann seine Profikarriere bei Maccabi Haifa und wechselte im Sommer 2024 für 6,5 Millionen Euro in die belgische Liga. Bei Union Saint-Gilloise konnte er sich beweisen und bestritt insgesamt 99 Partien, in denen er 8 Tore erzielte. Sein Spielstil und seine Schnelligkeit haben die Aufmerksamkeit vieler europäischer Topklubs auf sich gezogen.

Bemerkenswert ist, dass Khalaili in der vergangenen Saison in der Champions League gegen Inter antrat. Obwohl die Mailänder damals mit 4:0 gewannen, hinterließen die Aktionen des Flügelspielers einen positiven Eindruck bei den Scouts. In Europas renommiertester Turnier erzielte er 3 Tore in 8 Spielen, darunter auch den entscheidenden Treffer gegen Atalanta.

Mittlerweile ist Khalaili auch ein wichtiges Mitglied der israelischen Nationalmannschaft und bestritt 16 Länderspiele für sein Heimatland. Trotz des Rückschlags im Zusammenhang mit Inter hat der 20-jährige Spieler seine Absicht, in eine der europäischen Top-5-Ligen zu wechseln, nicht aufgegeben.