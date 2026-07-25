Aufsehen in Indien: Braut greift Genitalien ihres Schwiegervaters mit Messer an

Ein Vorfall im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, bei dem eine Braut ihrem Schwiegervater die Genitalien abgeschnitten hat, hat für heftige Diskussionen gesorgt. Die Frau behauptet, ihr Schwiegervater habe sie zwei Jahre lang regelmäßig sexuell missbraucht, während ihr Ehemann nicht zu Hause war.

Es stellte sich heraus, dass die Frau zuvor mehrfach Nachbarn um Hilfe gebeten hatte, ihre Bitten jedoch nicht ernst genommen wurden. Daraufhin griff sie ihren Schwiegervater bei einem erneuten Übergriffsversuch mit einem Messer an.

Nachdem Nachbarn die Schreie des Mannes gehört hatten, eilten sie sofort zum Tatort und verständigten die Polizei. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, und die Strafverfolgungsbehörden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Derzeit werden die Anschuldigungen der Frau über jahrelangen Missbrauch geprüft. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine rechtliche Bewertung des Vorfalls erwartet.