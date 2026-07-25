Ein seltsamer Liebesbeweis: Video eines indischen Paares, das sich eingräbt, sorgt für Debatten

Ein ungewöhnliches Video, das angeblich in Indien aufgenommen wurde, hat sich in den sozialen Medien weit verbreitet und Nutzer in Staunen versetzt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Paar sich fest umarmt, an den Händen hält und in die Erde hinabsteigt. Von außen betrachtet erweckt die Situation den Eindruck, als würden sie lebendig begraben.

Einige Internetnutzer interpretieren diese Aktion als symbolisches Ritual, das die Loyalität und Liebe des Paares zueinander ausdrückt. Andere betonen jedoch, dass die wahre Bedeutung des Videos unbekannt sei, und rufen dazu auf, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen.

Bislang wurde offiziell nicht bestätigt, wo und unter welchen Umständen der Vorfall stattfand. Daher sollte die Situation im Video nicht als gesicherter Fakt bewertet werden, sondern als ein Ereignis, so wie es in den Aufnahmen zu sehen ist.