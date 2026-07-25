Ugreen präsentiert GaN-Ladegerät der nächsten Generation: 100 W Leistung und kompaktes Gehäuse

Ugreen, eine der weltweit führenden Marken in der Herstellung von Elektronikzubehör, hat seinen neuen, hocheffizienten Netzteiadapter X876 vorgestellt. Das auf Galliumnitrid-Technologie (GaN) basierende Gerät erregt die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten nicht nur durch seine extrem hohe Leistung, sondern auch durch seinen erschwinglichen Preis und die kompakten Abmessungen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Angaben von Ixbt.com kam der neue Adapter auf dem chinesischen Markt zu einem Preis von 189 Yuan (ca. 28 USD) in den Verkauf. In diesem Preissegment ein Ladegerät mit 100 W Leistung und modernen GaN-Halbleitern zu finden, ist ziemlich schwierig. Dies dürfte Ugreens Marktposition weiter stärken.

Technische Möglichkeiten und Schnittstellen

Das Modell Ugreen X876 ist mit insgesamt drei Ports ausgestattet: zwei USB-C und ein USB-A. Wenn der Nutzer nur einen einzigen USB-C Port verwendet, erreicht die maximale Ausgangsleistung 100 W. Dieser Wert reicht aus, um nicht nur moderne Smartphones und Tablets, sondern auch das Apple MacBook Pro oder andere leistungsstarke Laptops vollständig aufzuladen.

Die maximale Leistung des USB-A Ports beträgt 22,5 W. Das Besondere an dem Gerät ist, dass es drei Gadgets gleichzeitig laden kann. In diesem Fall behält der Haupt-USB-C-Port 80 W Leistung bei, während sich die verbleibenden zwei Ports 15 W teilen. Dies ermöglicht das gleichzeitige Laden von Smartphone und Kopfhörern, während man am Laptop arbeitet.

Sicherheit und Standards

Der neue Adapter unterstützt nahezu alle modernen Schnellladeprotokolle. Darunter befinden sich:

USB Power Delivery 3.0

PPS (Programmable Power Supply)

Qualcomm Quick Charge 3.0

Samsung AFC und Huawei FCP

Das Vorhandensein dieser Standards gewährleistet die universelle Kompatibilität mit Gadgets verschiedener Marken. In Anbetracht der vielen Nutzer von Samsung und iPhone ist die Möglichkeit, alle Geräte mit einem einzigen Adapter sicher zu laden, äußerst praktisch für die Verbraucher.

Auch das Design des Adapters ist beachtenswert. Seine Abmessungen betragen 90,2 x 55,6 x 18,2 mm und er wiegt gerade einmal 178 Gramm. Zudem verfügt das Gerät über einen klappbaren Netzstecker, was es sehr bequem für Reisen und Geschäftsreisen macht. Dank der GaN-Technologie überhitzt das Gerät auch bei längerem Betrieb nicht und behält eine hohe Energieeffizienz bei.