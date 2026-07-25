Unerwarteter Gast im Café: 900 Kilo schwerer Stier (Video)

In einem Café in Spanien kam es zu einem unerwarteten und ungewöhnlichen Vorfall. Ein von seiner Herde getrennter Stier mit einem Gewicht von fast 900 Kilogramm stürmte plötzlich in das Café und versetzte die Gäste in Staunen.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie sich der riesige Stier ruhig zwischen Tischen und Stühlen bewegt. Obwohl die Situation hätte gefährlich werden können, geriet das Personal nicht in Panik. Insbesondere ein Kellner näherte sich dem Stier kühlblütig und schaffte es, ihn vorsichtig nach draußen zu führen.

Berichten zufolge wurde bei dem Vorfall niemand verletzt und das Café trug keinen nennenswerten Schaden davon. Das Ereignis sorgte in kürzester Zeit für breite Diskussionen in den sozialen Medien, wobei viele Nutzer die Gelassenheit und den Mut des Kellners lobten.