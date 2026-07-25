Ein niedlicher Panda, der seinen Pfleger nachahmt, hat im Internet bereits aller Herzen erobert! (Video)

·229·Welt
Ein niedlicher Panda, der seinen Pfleger nachahmt, hat im Internet bereits aller Herzen erobert! (Video)

Ein in einem Zoo gefilmter niedlicher Panda wurde in kurzer Zeit zum Social-Media-Star. Das Video zeigt, wie er die Bewegungen seines Pflegers aufmerksam beobachtet und versucht, sie einzeln nachzuahmen.

Egal, was der Pfleger des Pandas tut, er bemüht sich, genau dasselbe zu tun. Sein ernstes Gesicht beim Nachahmen hat die Zuschauer sowohl erstaunt als auch zum Lachen gebracht.

Das Video wurde in kürzester Zeit millionenfach angesehen und erhielt viele warme Kommentare von Nutzern. Während einige den Panda als den „süßesten Helfer“ bezeichneten, lenkten andere die Aufmerksamkeit auf seine Beobachtungsgabe und schnelle Lernfähigkeit.

Expertenbetonen, dass Pandas die Ereignisse um sie herum beobachten und versuchen können, bestimmte Handlungen zu wiederholen. Es ist jedoch nicht bestätigt, ob es sich bei dem Verhalten in dieser Aufnahme um eine bewusste Nachahmung handelt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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