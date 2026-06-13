Beisetzungsdaten für Chameneis bekannt gegeben

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Beisetzungsdaten für Chameneis bekannt gegeben

Die Termine für die Abschiedszeremonien für den iranischen Obersten Führer Ali Chameneis wurden offiziell bekannt gegeben. Berichten zufolge finden die Abschiedsveranstaltungen vom 4. bis zum 9. Juli dieses Jahres statt. Dies teilte SNN mit.

Es wurde mitgeteilt, dass die Zeremonie am 4. Juli in der Imam-Chomeini-Moschee in Teheran beginnt. Danach sind über mehrere Tage hinweg Trauerveranstaltungen und öffentliche Prozessionen in den Großstädten des Landes – Teheran, Ghom und Maschhad – geplant.

Die Abschlusszeremonie findet am 9. Juli in Maschhad statt. An diesem Tag wird der Leichnam nach dem Trauerzug im Bereich des Imam-Reza-Schreins beigesetzt.

Ali Chameneis starb am 28. Februar dieses Jahres bei einem Luftangriff. Sein Tod liegt nun mehr als drei Monate zurück.

Danach wurde bekannt gegeben, dass sein Sohn, Modschtaba Chameneis, zum Obersten Führer des Iran ernannt wurde. Es heißt, er sei bei demselben Angriff verletzt worden und habe sich seitdem kaum in der Öffentlichkeit gezeigt.

Diese Ereignisse werden als bedeutender Wendepunkt im politischen Leben des Iran bewertet.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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