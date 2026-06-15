Mann, der seit 5 Jahren nicht mehr sitzt: Ungewöhnliches Gelübde sorgt für Staunen

In Indien erregt ein Mann namens Daulat Giri Ji Maharaj mit einer ungewöhnlichen spirituellen Praxis Aufmerksamkeit. Er folgt der Tradition der „Khada Tapasya“, die dem Gott Shiva gewidmet ist, und lebt seit fünf Jahren stehend, ohne sich einen Moment hinzusetzen.

Dies berichtete Taaza TV.

Seinem Gelübde zufolge muss er insgesamt 12 Jahre lang in diesem Zustand bleiben. Anhänger dieser religiösen Praxis glauben, dass eine solche Geduld zur spirituellen Reinigung führt.

Es wird berichtet, dass Maharaj nicht nur nicht sitzt, sondern auch im Stehen schläft. Dabei nutzt er eine spezielle Stützvorrichtung, um nicht umzufallen.

Das lange Stehen hat jedoch seine Gesundheit ernsthaft beeinträchtigt. Es wurde festgestellt, dass die Beine des Mannes geschwollen sind, sich verfärbt haben und die Durchblutung sich verschlechtert hat. Trotzdem hat er sein Gelübde nicht aufgegeben.

Derzeit wird sein Zustand von Freiwilligen eines örtlichen Tempels überwacht. Sie leisten regelmäßige Pflege und unterstützen den Mann. Um diese Praxis abzuschließen, muss er noch sieben weitere Jahre stehen.