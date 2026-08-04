Aleksandar Stanković glänzt für Inter

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Aleksandar Stanković glänzt für Inter

Inter und Manchester City trafen in Hongkong in einem Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung aufeinander. Laut Goal.com endete die reguläre Spielzeit 1:1, ehe der italienische Klub das Elfmeterschießen gewann. Der herausragende Spieler war jedoch der junge Mittelfeldspieler Aleksandar Stanković. Goal.com berichtet darüber.

Der junge serbische Fußballer, Sohn des bekannten Spielers Dejan Stanković, zog mit seiner reifen und kompletten Leistung alle Blicke auf sich. In seinen 60 Minuten auf dem Platz dirigierte er das Spiel seiner Mannschaft und zeigte sowohl in den Zweikämpfen als auch bei der Spielübersicht eine für sein Alter außergewöhnliche Klasse.

Führungsstärke auf dem Platz und Benjamin Pavards Tor

Obwohl Divin Mubama von Manchester City früh die Führung erzielte, fand Inter schnell zurück ins Spiel. Aleksandar Stanković spielte eine wichtige Rolle bei dem Angriff, der zu Benjamin Pavards Ausgleichstor in der 20. Minute führte. Er lenkte das Spiel mit breiter Übersicht, überzeugte mit präzisen Pässen und defensiver Entschlossenheit und rechtfertigte das Vertrauen von Cheftrainer Ishoqiy.

In einem Interview mit Sky Sport Italia nach dem Spiel lobte Inter-Cheftrainer Cristian Chivu die Leistung des jungen Spielers. Er betonte, dass Stanković zwar noch nicht seine optimale körperliche Verfassung erreicht habe, mit seinem Einsatz und seiner Qualität jedoch alle erfreut habe.

Transfermarkt und Zukunftspläne

Das starke Auftreten des jungen Talents und sein Wunsch, einen Platz in der ersten Mannschaft zu erkämpfen, bieten dem Trainerstab eine wichtige interne Option. Cristian Chivu verschwieg jedoch nicht, dass der Kader vor dem Ende des Sommer-Transferfensters noch verstärkt werden muss. Die Behebung der Probleme in der Defensive und der Lücken auf den Außenbahnen bleibt eine Priorität.

Nach Angaben des Trainers verfügt der Kader derzeit über lediglich drei Außenverteidiger. Obwohl Carlos Augusto auf dieser Position spielen kann, setzt ihn der Trainer lieber als einen von drei Innenverteidigern ein. Zudem wurde betont, dass der Transfermarkt noch geöffnet ist und der Klub geduldig die richtige Entscheidung treffen muss.

Aleksandar Stankovićs souveräne Leistung gegen einen starken Gegner zeigte, dass er in der bevorstehenden Serie-A-Saison einen Platz in der Startelf verdient. Die Inter-Akademie hat erneut einen talentierten Spieler hervorgebracht, was sich zweifellos positiv auf die Zukunftspläne des Klubs auswirken wird.

InterAleksandar StankovićCristian ChivuSerie AManchester City
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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