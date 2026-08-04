Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich

Ein ungewöhnlicher Teilnehmer, der bei einem Schönheitswettbewerb in Malaysia die Bühne betrat, zog die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Diesmal lief kein Mensch, sondern ein Huhn mit einem besonderen Aussehen über den Laufsteg.

Die Bewegungen und das Aussehen des Huhns auf der Bühne weckten das Interesse der Veranstaltungsteilnehmer. Es lief ruhig über den Laufsteg und verhielt sich vor dem Publikum völlig entspannt.

Aufnahmen des Wettbewerbs verbreiteten sich auch in den sozialen Netzwerken. Nutzer diskutierten über das Aussehen und den Lauf des Huhns und bezeichneten es als einen der auffälligsten Teilnehmer der Veranstaltung.