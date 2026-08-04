Chinesischer Blogger baut Miniaturstadt für seine Katze (Video)

Der chinesische Blogger Xing Zhilei, online als Xing‘s World bekannt, wurde mit ungewöhnlichen Miniaturprojekten für Haustiere berühmt. Zwei Jahre lang baute er Cat Town, eine kleine Stadt, die der Welt der Menschen ähnelt, für seine Katzen.

Die Miniaturstadt verfügt über einen Supermarkt, ein Restaurant, ein Kino, Wohnungen und sogar ein funktionierendes U-Bahn-System. So investierte der Blogger vier Monate in den Bau einer U-Bahn für seine Katzen – mit fahrendem Zug, Rolltreppe und Bahnsteigtüren, die sich bei der Ankunft des Zuges öffnen.

Eine der bekanntesten Katzen des Bloggers, Mr. Nice, gehört ebenfalls zu den wichtigsten „Bewohnern“ der Miniaturstadt. Xing passt für ihn weiterhin verschiedene Annehmlichkeiten des menschlichen Lebens an die Größe von Katzen an.

Auf seinem YouTube-Kanal Xing‘s World zeigt er verschiedene Projekte für Katzen. Die Videos des Kanals wurden millionenfach angesehen, und einige Projekte gingen in den sozialen Medien viral.