Nur noch wenige Tage bis zu Ronaldos und Georginas Hochzeit: Datum und Ort stehen fest

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Nur noch wenige Tage bis zu Ronaldos und Georginas Hochzeit: Datum und Ort stehen fest

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo und seine Verlobte Georgina Rodríguez könnten am 8. August auf Madeira heiraten. Berichten ausländischer Medien zufolge hat das Paar Funchal, Ronaldos Heimatstadt, für die Trauung ausgewählt.

Die Trauung soll in der Kathedrale von Funchal stattfinden, während der festliche Empfang im Hotel Savoy Palace ausgerichtet werden soll. Prominente aus der Welt des Fußballs, Films, der Musik und des Sports könnten teilnehmen, doch die Gästeliste wurde bislang nicht offiziell veröffentlicht.

Ronaldo und Georgina sind seit 2016 liiert. Gemeinsam ziehen sie fünf Kinder groß. Ihre Verlobung wurde 2025 bestätigt. Pläne, die Hochzeit nach der Weltmeisterschaft zu feiern, waren bereits zuvor in den Medien berichtet worden. Der 8. August bleibt vorerst ein von den Medien genannter, nicht offiziell bestätigter Termin.

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezMadeiraHochzeitFunchal
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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