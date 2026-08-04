Israil Madrimov auf Platz 2 der WBO: Fünf Usbeken in den Top 15

Die Vertreter des usbekischen Profiboxens behaupteten ihre starken Positionen in der Juli-Rangliste der WBO. In der am 28. Juli 2026 aktualisierten Liste stehen fünf Landsleute.

Das beste Ergebnis erzielte Israil Madrimov: Im Halbmittelgewicht bis 69,85 Kilogramm blieb er auf Platz zwei. Damit gehört er weiter zu den Anwärtern, die einem Titelkampf am nächsten sind. Ein automatischer Titelkampf ist damit jedoch nicht garantiert.

Nur ein Boxer liegt vor Madrimov

In der WBO-Klassifizierung umfasst das Halbmittelgewicht die Klasse bis 154 Pfund beziehungsweise 69,85 Kilogramm. Xander Zayas ist Erster, Israil Madrimov Zweiter und Bahrom Murtazaliyev Dritter. WBO-Weltmeister ist Jaron Ennis.

Der zweite Platz bietet Madrimov eine große Chance. Sollte die Organisation einen Pflichtherausforderer bestimmen oder der Weltranglistenerste einen anderen Weg wählen, könnte sich der Usbeke einem Titelkampf weiter nähern.

Nach den WBO-Regeln berechtigt ein Platz in den Top 15 zu einem möglichen Titelkampf. Termin und Gegner hängen jedoch von einer gesonderten Entscheidung der Organisation, einer Einigung der Promoter und den Plänen des Champions ab.

Die Bezeichnung der Gewichtsklasse muss geklärt werden

In der ersten Meldung wurde Madrimov als Supermittelgewichtler bezeichnet. In der offiziellen WBO-Klassifizierung ist er jedoch im Halbmittelgewicht gelistet.

Das Supermittelgewicht ist eine andere Klasse bis 76,2 Kilogramm, in der Bektemir Melikuziev antritt.

Gewichtsklasse Obergrenze Usbekischer Boxer Halbmittelgewicht 69,85 kg Israil Madrimov Supermittelgewicht 76,20 kg Bektemir Melikuziev

Der Unterschied ist wichtig, weil jede Gewichtsklasse ihren eigenen Champion, eigene Herausforderer und einen eigenen Weg zum Titel hat.

Zwei Usbeken in den Top acht einer Gewichtsklasse

Im Junior-Federgewicht bis 55,34 Kilogramm sind gleichzeitig zwei Vertreter Usbekistans vertreten.

Muhammad Schechow liegt auf Platz fünf, der frühere Weltmeister Murodjon Achmadalijew auf Platz acht. Der WBO-Super-Bantamgewichtstitel gehört dem Japaner Naoya Inoue.

Der obere Teil der Rangliste sieht wie folgt aus:

Karl James Martin Junto Nakatani Sam Goodman John Riel Casimero Muhammad Schechow Murodjon Achmadalijew

Schechow trennen vier Ranglistenplätze von einem Titelkampf. Achmadalijew kann dank seiner Erfahrung gegen Spitzengegner mit mehreren wichtigen Siegen wieder nach oben klettern.

Zwei usbekische Boxer in den Top acht einer Gewichtsklasse könnten künftig für eine interessante Situation sorgen. Wenn beide auf unterschiedlichen Wegen aufsteigen, könnten sie um denselben WM-Gürtel konkurrieren.

Melikuziev fällt auf Platz sieben

Bektemir Melikuziev belegt im Supermittelgewicht Rang sieben. Nach den Angaben des Vormonats lag er zuvor auf Platz sechs.

In der neuen WBO-Rangliste liegen folgende Boxer vor Melikuziev:

Saul Alvarez;

Schänibek Alimchanuly;

Diego Pacheco;

Jacob Bank;

Kevin Lele Sadjo;

José Armando Reséndiz.

Der amtierende WBO-Weltmeister dieser Gewichtsklasse ist der Brite Hamzah Sheeraz.

Der Rückgang um einen Platz bedeutet nicht, dass Melikuziev aus dem Titelrennen ausgeschieden ist. Er bleibt in den Top 10 und gehört weiterhin zu den möglichen Herausforderern um den WBO-Gürtel.

Direkt von Platz sieben zu einem Titelkampf zu gelangen, ist jedoch schwierig. Ein deutlicher Sieg gegen einen höher platzierten Gegner oder ein von der Organisation genehmigter Ausscheidungskampf wären dafür wichtig.

Dschalolow bleibt im Schwergewicht auf Platz sieben

Der zweifache Olympiasieger Bachodir Dschalolow bleibt Siebter in der WBO-Schwergewichtsrangliste.

Laut offizieller Klassifizierung ist das Schwergewicht für Boxer über 91,17 Kilogramm vorgesehen. Im Profiboxen heißt diese Klasse nicht Superschwergewicht, sondern einfach Schwergewicht .

Vor Dschalolow liegen:

Moses Itauma Oleksandr Usyk Filip Hrgović Anthony Joshua Fabio Wardley Joseph Parker

.

WBO-Schwergewichtsweltmeister ist Daniel Dubois.

Dschalolows Platzierung neben einigen der bekanntesten Schwergewichtler des Weltboxens zeigt, wie wichtig sein nächster Gegner sein wird. Ein Sieg gegen einen höher platzierten Boxer könnte ihn in die Top fünf und näher an einen Titelkampf bringen.

Boxer Gewichtsklasse Platz WBO-Weltmeister Israil Madrimov Halbmittelgewicht, 69,85 kg 2 Jaron Ennis Muhammad Schechow Junior-Federgewicht, 55,34 kg 5 Naoya Inoue Bektemir Melikuziev Supermittelgewicht, 76,20 kg 7 Hamzah Sheeraz Bachodir Dschalolow Schwergewicht, über 91,17 kg 7 Daniel Dubois Murodjon Achmadalijew Junior-Federgewicht, 55,34 kg 8 Naoya Inoue

Alle fünf Usbeken stehen in der offiziellen Top 10. Einer ist in den Top drei, ein weiterer in den Top fünf und die übrigen drei in den Top acht vertreten.

Wer ist einem Titelkampf am nächsten?

Aus Sicht der Rangliste hat Israil Madrimov die besten Chancen. Er ist der Nummer-zwei-Herausforderer im Halbmittelgewicht.

Im Boxen reicht die Rangliste allein jedoch nicht aus. Auch folgende Faktoren beeinflussen den Weg zu einem Titelkampf:

der Plan des Champions für seine nächste Titelverteidigung;

die Entscheidung des Nummer-eins-Herausforderers;

die Frist für die Pflichtverteidigung;

Verhandlungen zwischen den Promotern;

Fernseh- und Finanzvereinbarungen;

Aktivität und jüngste Ergebnisse des Boxers.

Die WBO überprüft ihre Rangliste jeden Monat anhand von Siegen und Niederlagen, der Qualität der Gegner und der Aktivität eines Boxers. Deshalb kann auch eine Kampfpause die Position eines Sportlers beeinflussen.

Fünf Boxer – fünf verschiedene Wege zum Titel

Die neue Rangliste zeigt, dass das usbekische Profiboxen in mehreren Gewichtsklassen Weltklasse-Anwärter besitzt und nicht nur ein oder zwei Spitzenboxer.

Madrimov befindet sich in der besten Ausgangsposition für einen Titelkampf. Schechow steht in der von Inoue dominierten Gewichtsklasse in den Top fünf. Melikuziev und Dschalolow können mit großen Siegen deutlich aufsteigen, während der frühere Champion Achmadalijew um die Rückkehr in die Elite kämpft.

Die wichtigste Aufgabe besteht nun nicht darin, in der Rangliste zu stehen, sondern diese Position in einen Titelkampf umzuwandeln. Dafür braucht jeder Boxer einen starken Gegner, einen aktiven Terminkalender und gut geführte Verhandlungen.

Welcher dieser fünf Boxer wird eurer Meinung nach zuerst um einen WBO-Titel kämpfen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!