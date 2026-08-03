Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen

Cristiano Ronaldo Berichten zufolge sollen Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez am 8. August auf der Insel Madeira heiraten. Auch Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Rihanna, Drake und weitere Prominente sollen eingeladen sein.

Allerdings gibt es einen wichtigen Vorbehalt: Das Paar hat das genaue Hochzeitsdatum, die Gästeliste und den Ort der Feier bisher nicht offiziell bekannt gegeben. Insbesondere gibt es keine verlässlichen Belege dafür, dass den beiden ehemaligen UFC-Champions Einladungen geschickt wurden.

Was ist über die angebliche Hochzeit am 8. August bekannt?

Aktuellen Berichten zufolge soll die Trauung am 8. August in der Kathedrale von Funchal auf Portugals Insel Madeira stattfinden. Für die anschließende Feier soll das Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace ausgewählt worden sein.

Einige Medien berichteten außerdem, dass zwei Etagen und mehrere Erholungsbereiche des Hotels geschlossen werden könnten. Dies wird als Vorbereitung auf eine private Veranstaltung gedeutet, doch weder das Hotel noch Vertreter des Paares haben diese Angaben öffentlich bestätigt.

Wurden McGregor und Khabib tatsächlich eingeladen?

Für das größte Aufsehen in den sozialen Netzwerken sorgt die mögliche Teilnahme von Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov an derselben Hochzeit.

Angesichts der historischen Rivalität der beiden Kämpfer wäre ihr Treffen bei Ronaldos Hochzeit ein besonderes Ereignis. Eine Faktenprüfung ergab jedoch keine offizielle Erklärung, kein Foto und keine verlässliche Quelle, die belegen, dass Ronaldo ihnen Einladungen geschickt hat. Das Hochzeitsdatum und diese Gästeliste bleiben unbestätigte Meldungen.

Sind auch Rihanna, Drake und Jennifer Lopez auf der Liste?

Auf der inoffiziellen Liste, die online kursiert, werden folgende Prominente genannt:

Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov;

Drake, Rihanna und Jennifer Lopez;

Blogger IShowSpeed;

Fernsehmoderator Piers Morgan.

Allerdings hat keine dieser Personen ihre Teilnahme öffentlich bestätigt. Daher sollte diese Liste nicht als offizielle Gästeliste der Hochzeit, sondern als Spekulation aus Medien und sozialen Netzwerken betrachtet werden.

Warum ist Funchal ein symbolischer Ort?

Ronaldo wurde in Funchal auf der Insel Madeira geboren und wuchs dort auf. Portugiesische Medien berichteten bereits Ende 2025, dass das Paar eine Sommerzeremonie in der Heimat des Fußballers plane. Am häufigsten wurde die Kathedrale von Funchal als Veranstaltungsort genannt.

Georgina Rodríguez und Ronaldo lernten sich 2016 kennen, später wurde ihre Beziehung öffentlich. Das Paar gab im August 2025 seine Verlobung bekannt.

Daher erscheint eine Hochzeit in Funchal, einer Stadt, die mit der Familie und Kindheit des Fußballers verbunden ist, als logische und symbolische Wahl.

Große Stars oder eine private Familienfeier?

Die kursierende Gästeliste ist sehr umfangreich und glamourös und lässt auf eine große Hochzeit schließen. Ronaldo sagte jedoch in früheren Interviews, dass Georgina kleine und private Zeremonien öffentlichen und aufwendigen Partys vorziehe.

Berichte über eine Feier mit Hunderten internationalen Stars passen daher nicht vollständig zu den Plänen, die das Paar zuvor geäußert hatte. Möglicherweise findet die Trauung im kleinen Kreis statt und die anschließende Feier mit einer größeren Gästeschar – doch auch das ist bisher nur eine Vermutung.

Was bisher bestätigt und unbestätigt ist

Information Status Ronaldo und Georgina sind verlobt Bestätigt Die Hochzeit ist auf Madeira geplant Von renommierten Medien berichtet Die Trauung findet in der Kathedrale von Funchal statt Nicht offiziell bestätigt Die Hochzeit findet am 8. August statt Nicht offiziell bestätigt Die Feier findet im Savoy Palace statt Nicht offiziell bestätigt McGregor und Khabib wurden eingeladen Keine verlässlichen Belege Rihanna, Drake und andere nehmen teil Unbestätigt

Wird das große Rätsel am 8. August gelöst?

Da Ronaldo zu den berühmtesten Sportlern der Welt gehört, verbreitet sich jede Information über sein Privatleben schnell. Derzeit ist das Aufsehen in den sozialen Netzwerken den offiziellen Meldungen jedoch weit voraus.

Sollte die Hochzeit tatsächlich am 8. August stattfinden, werden bestätigende Informationen und Bilder aus der Kathedrale von Funchal, dem Savoy Palace oder den persönlichen Accounts des Paares erwartet. Bis dahin sollte die angebliche Teilnahme von Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov und Showbusiness-Stars nicht als gesicherte Tatsache verbreitet werden.

Glaubt ihr, dass ein Treffen von McGregor und Khabib bei derselben Hochzeit zum größten Ereignis der Feier werden könnte? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel mit euren Freunden auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!