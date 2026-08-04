Chinesischer Blogger baut für seine Katze ein Stadion mit 30.000 Sitzplätzen und sorgt für Aufsehen

Der chinesische Blogger Sin baute für seine Katze Mister Nays ein Stadion mit mehr als 30.000 Miniatursitzen. Für dieses ungewöhnliche Projekt benötigte der Blogger über vier Monate.

Die auf dem YouTube-Kanal Sin's World gezeigte Arena beeindruckte nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre technischen Möglichkeiten. Einige Stadionfunktionen lassen sich per Sprachbefehl mit Siri steuern.

Sin hat bereits zuvor eine kleine Stadt, eine Insel, einen Supermarkt und eine Mini-U-Bahn für Tiere gebaut. Seine Projekte sind bei Internetnutzern weit verbreitet.

Nach Angaben des Bloggers wurden seine verschiedenen kreativen Videos insgesamt mehr als eine Milliarde Mal angesehen.