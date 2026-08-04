Mann, der 26 Jahre rauchte, trägt zum Aufhören einen Käfig auf dem Kopf

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Mann, der 26 Jahre rauchte, trägt zum Aufhören einen Käfig auf dem Kopf

Ibrahim Yucel rauchte 26 Jahre lang täglich zwei Schachteln Zigaretten. Nachdem sein Vater an Lungenkrebs gestorben war, beschloss er fest, die schädliche Gewohnheit endgültig aufzugeben.

Doch die von Ibrahim gewählte Methode war alles andere als gewöhnlich. Er fertigte aus 40 Metern Kupferdraht einen Käfig an, der auf seinen Kopf passte. Der Käfig hatte nur eine kleine Öffnung, durch die er Flüssigkeiten mit einem Strohhalm trinken konnte. Den Schlüssel zum Öffnen bewahrte seine Frau auf.

Die Menschen in seiner Umgebung verstanden seine Handlung nicht, manche lachten. Auch seine Familienmitglieder schämten sich zunächst für sein Aussehen. Trotzdem blieb Ibrahim bei seiner Entscheidung und schränkte auf diese Weise seine Möglichkeit ein, nach einer Zigarette zu greifen.

Seine ungewöhnliche Methode zeigte, dass der Kampf gegen das Rauchen neben starkem Willen auch drastische Maßnahmen erfordern kann.

Ibrahim Yucel
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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