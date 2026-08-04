Barcelona-Gehälter für die Saison 2026/27 enthüllt

Eine Liste mit den Gehaltszahlen der Barcelona-Spieler für die Saison 2026/27 wurde veröffentlicht. Demnach ist Lamine Yamal der Topverdiener des Teams.

Der 18-jährige Spieler erhält demnach ein wöchentliches Gehalt von 400.577 Euro und 20,83 Millionen Euro pro Jahr, womit er den ersten Platz im Team einnimmt.

Auf den folgenden Plätzen liegen Marc-André ter Stegen und Raphinha. Beide Spieler haben ein wöchentliches Gehalt von 320.577 Euro und ein jährliches Einkommen von 16,67 Millionen Euro.

Jules Koundé verdient angeblich 300.577 Euro pro Woche und 15,63 Millionen Euro im Jahr. Frenkie de Jong rundet die Top 5 der Topverdiener mit 250.385 Euro pro Woche und 13,02 Millionen Euro jährlich ab.

Die Liste zeigt zudem, dass Ronald Araújo, Dani Olmo, Karim Adeyemi und Pedri ein Jahresgehalt von 12,5 Millionen Euro beziehen. Anthony Gordon verdient 12 Millionen Euro jährlich, Ferran Torres kommt demnach auf 10 Millionen Euro.