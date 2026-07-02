28 Zehen und 30 Krallen: Einzigartige Katze stellt Guinness-Weltrekord auf

·5·Welt
28 Zehen und 30 Krallen: Einzigartige Katze stellt Guinness-Weltrekord auf

Eine in den USA geborene Katze mit deutlich mehr Zehen als üblich wurde ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Sie hat insgesamt 28 Ballen und 30 Krallen an ihren vier Pfoten.

Tierärzte erklären dies durch eine erbliche Erkrankung namens Polydaktylie. Diese tritt bei einigen Katzen auf, doch eine so hohe Anzahl an Zehen ist extrem selten.

Obwohl das Aussehen der Katze ungewöhnlich ist, erklärten Experten, dass diese Besonderheit ihrer Gesundheit nicht schadet.

Es gibt verschiedene Ansichten über mehrzehige Katzen. Manche Menschen betrachten sie als Tiere, die Glück ins Haus bringen.

Bei der Pflege einer solchen Katze ist jedoch besondere Aufmerksamkeit auf die Krallen erforderlich. Da sie zahlreich und lang sind, müssen sie regelmäßig kontrolliert und gekürzt werden.

PolydaktylieGuinness-WeltrekordSeltene TiereTiergesundheitUSA
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Was weiß man über den Mann, der 6 Millionen Bienen rettete?Was weiß man über den Mann, der 6 Millionen Bienen rettete?Heute, 20:41Junge, der beim Versteckspielen verschwand, findet nach 35 Jahren seine Familie wiederJunge, der beim Versteckspielen verschwand, findet nach 35 Jahren seine Familie wiederHeute, 20:22Paar nach 443 Meter Aufstieg aus Liebe festgenommenPaar nach 443 Meter Aufstieg aus Liebe festgenommenHeute, 18:17Berühmte Model und Bloggerin gibt bekannt: 2-jährige Tochter mit Krebs diagnostiziertBerühmte Model und Bloggerin gibt bekannt: 2-jährige Tochter mit Krebs diagnostiziertHeute, 18:05Geheimnis des Ruinenhauses: 16 Kinder vier Jahre lang in einem Zimmer in den USA festgehaltenGeheimnis des Ruinenhauses: 16 Kinder vier Jahre lang in einem Zimmer in den USA festgehaltenHeute, 17:38Video einer türkischen Frau, die Männer belästigt, sorgt in sozialen Medien für DiskussionenVideo einer türkischen Frau, die Männer belästigt, sorgt in sozialen Medien für DiskussionenHeute, 17:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter