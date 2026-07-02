28 Zehen und 30 Krallen: Einzigartige Katze stellt Guinness-Weltrekord auf

Eine in den USA geborene Katze mit deutlich mehr Zehen als üblich wurde ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Sie hat insgesamt 28 Ballen und 30 Krallen an ihren vier Pfoten.

Tierärzte erklären dies durch eine erbliche Erkrankung namens Polydaktylie. Diese tritt bei einigen Katzen auf, doch eine so hohe Anzahl an Zehen ist extrem selten.

Obwohl das Aussehen der Katze ungewöhnlich ist, erklärten Experten, dass diese Besonderheit ihrer Gesundheit nicht schadet.

Es gibt verschiedene Ansichten über mehrzehige Katzen. Manche Menschen betrachten sie als Tiere, die Glück ins Haus bringen.

Bei der Pflege einer solchen Katze ist jedoch besondere Aufmerksamkeit auf die Krallen erforderlich. Da sie zahlreich und lang sind, müssen sie regelmäßig kontrolliert und gekürzt werden.