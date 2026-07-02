Mann in Venezuela nach 8 Tagen unter Trümmern lebend gefunden

Ein 43-jähriger Wachmann, der nach den schweren Erdbeben in Venezuela in der vergangenen Woche unter Trümmern begraben wurde, Ernan Alberto Gil Flores wurde nach acht Tagen lebend gerettet. Sein Überleben wird von internationalen Rettungskräften als wahres Wunder bezeichnet.

Berichten zufolge ereigneten sich die aufeinanderfolgenden Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5, während er in der Stadt La Guaira im Galerías Playa Grande Einkaufszentrum in der Nachtschicht arbeitete. Obwohl das umliegende Gebäude einstürzte, bewahrte ihn eine kleine Wachhütte davor, zerquetscht zu werden, und hielt Luft im Inneren.

Experten des Roten Kreuzes aus Costa Rica stellten am Sonntag fest, dass er noch am Leben war. Laut den Rettern bat Ernan zunächst darum, seiner Frau nicht mitzuteilen, dass er lebt, da er befürchtete, die Rettung könnte scheitern.

Am Donnerstag wurde Ernan in einer komplexen Operation unter Beteiligung von Rettungskräften aus Chile, den USA, Portugal, Mexiko und anderen Ländern aus den Trümmern befreit. In den letzten Tagen wurde über eine Spezialkamera Kontakt zu ihm gehalten sowie Wasser und flüssige Nahrung geliefert.

Offiziellen Angaben zufolge kamen infolge der Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 fast 2.200 Menschen ums Leben, über 11.000 Personen wurden verletzt, und zehntausende weitere Menschen werden vermisst.

Derzeit liegt das Hauptaugenmerk auf der Hilfe für die betroffene Bevölkerung. Tausende Menschen sind obdachlos, es herrscht Mangel an Nahrungsmitteln und Trinkwasser. Das Welternährungsprogramm gab bekannt, dass für mindestens 500.000 Menschen über drei Monate hinweg humanitäre Hilfe benötigt wird.