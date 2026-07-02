Was weiß man über den Mann, der 6 Millionen Bienen rettete?

In Singapur befasst sich der 42-jährige Clarence Chua damit, Bienen an sichere Orte umzusiedeln, anstatt sie zu vernichten. In den letzten sechs Jahren ist es ihm gelungen, fast 6 Millionen Bienenzu retten, berichtet Reuters.

Clarence Chua sammelt Bienenstöcke vorsichtig ohne einfaches Bandana oder Handschuhe, wobei er sich allein auf seine Erfahrung verlässt, und setzt sie in spezielle Holzkisten. Anschließend bringt er sie an sichere Orte, manchmal sogar auf ein Imkereigelände, das er in seinem eigenen Garten eingerichtet hat.

Er sagt, dass Bienen Menschen nicht angreifen, wenn man ihnen mit Respekt begegnet und sie nicht bedroht.

In Singapur wenden sich Menschen, die Bienenstöcke in ihrem Haus oder Garten finden, normalerweise an Schädlingsbekämpfungsdienste. Solche Dienste vernichten den Stock in wenigen Minuten. Clarence hat es jedoch geschafft, die Bevölkerung davon zu überzeugen, Bienen zu retten statt zu töten. Er bietet diesen Service gegen eine Gebühr an, die von der Größe des Stocks abhängt.

In den letzten sechs Jahren hat er jährlich durchschnittlich 100 Bienenstöcke umgesiedelt. Das bedeutet, dass insgesamt etwa 6 Millionen Bienenleben gerettet wurden . Beim Umsiedlungsprozess werden die Königin, die Larven und die Arbeiterbienen zusammengehalten und anschließend in drei von Clarence verwalteten Imkereigebieten untergebracht.

Im Laufe seiner Tätigkeit hat er Bienen aus sehr ungewöhnlichen Orten gerettet. So siedelte er sicher Stöcke aus einem Gebetsraum in einem Wohnkomplex und sogar aus einem Flugzeugtriebwerk um. Das Flugzeug konnte erst starten, nachdem die Bienen entfernt worden waren.

Da die Kultur der Bienenrettung immer beliebter wird, nutzen heute auch die örtlichen Stadträte in Singapur die Dienste von Clarence, um Stöcke aus öffentlichen Wohnanlagen umzusiedeln.

Gleichzeitig ist diese Arbeit nicht ohne Risiko. Einmal, als er sich einem Bienenschwarm näherte, den er für ruhig hielt, griffen diese an und stachen ihn innerhalb einer halben Minute fast 100 Mal. Nach diesem Vorfall, so sagt er, wurde ihm klar, dass man die Natur niemals unterschätzen darf.

Clarence propagiert die Idee des Bienenschutzes auch aktiv in den sozialen Medien. Seine aus der Ego-Perspektive gefilmten Videos haben die Aufmerksamkeit von Tausenden von Followern erregt.

Er betont, dass ohne Bienen die Erträge an Obst und Gemüse drastisch sinken oder deren Preise stark steigen könnten. Daher ist der Schutz der Bienen für das menschliche Leben und die Ernährungssicherheit von großer Bedeutung.