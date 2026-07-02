Paar nach 443 Meter Aufstieg aus Liebe festgenommen

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Paar nach 443 Meter Aufstieg aus Liebe festgenommen

Der Extrem-Blogger Ivan Birkus machte seiner Freundin Angela Nicolau auf dem Gipfel des berühmten Empire State Buildings in New York in fast 443 Metern Höhe einen überraschenden Heiratsantrag, nachdem er das Gebäude illegal bestiegen war.

In der Höhe präsentierte das Paar ein Banner mit der Aufschrift: „Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, wird die Welt Frieden finden“. Dieses Ereignis weckte großes Interesse bei ihren Followern in den sozialen Netzwerken.

Die romantischen Momente währten jedoch nicht lange. Nach der Landung wurden sie von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Dem Paar wird das unbefugte Betreten eines gesperrten Bereichs, die Verletzung von Sicherheitsvorschriften sowie weitere Straftaten vorgeworfen. Nun erwartet sie ein Gerichtsverfahren, bevor sie in die Flitterwochen können.

Wie es sich herausstellte, war dies nicht das erste gefährliche Abenteuer des Paares. Ivan Birkus und Angela Nicolau sind bekannt dafür, Wolkenkratzer, Brücken und hohe Bauwerke in verschiedenen Ländern ohne Sicherheitsausrüstung zu erklimmen. Über ihr extremes Leben und ihre Abenteuer wurde sogar ein Dokumentarfilm gedreht.

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Charos
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