Intel, ein führender Akteur auf dem Halbleitermarkt, hat die offiziellen Preise für die Core Ultra 200S Plus Prozessoren für Desktop-PCs überarbeitet. Diese vom Unternehmen diskret vorgenommenen Änderungen spiegeln sich in der offiziellen Intel ARK-Datenbank wider. Dieser Schritt deutet auf eine Änderung der Preispolitik für die neue Generation von Chips hin. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die deutlichsten Änderungen zeigen sich bei den Modellen Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus. Insbesondere wurde der empfohlene Preis für das Modell Core Ultra 7 270K Plus, je nach Chargengröße, auf 340-350 Dollar festgelegt. Es ist anzumerken, dass dieser Prozessor zuvor wesentlich günstiger bewertet wurde. Das Modell Core Ultra 5 250K Plus zog nach: sein Preis stieg von 200 Dollar auf 220-230 Dollar.

Reale Marktsituation und offizielle Preise

Analysten der Publikation VideoCardz zufolge ist diese Preiserhöhung durch Intel nicht unerwartet. Beispielsweise wurde das Modell Core Ultra 7 270K Plus seit seinem Verkaufsstart kaum zum angekündigten Startpreis von 300 Dollar verkauft. Im Einzelhandel wurde dieser Chip konstant teurer als zum offiziellen Preis gehandelt. Daher kann man davon ausgehen, dass Intel die offiziellen Zahlen lediglich an die reale Marktsituation angepasst hat.

Da auch auf dem Markt in Usbekistan eine hohe Nachfrage nach Intel-Prozessoren besteht, könnten diese Preisänderungen auch die Preise in lokalen Geschäften beeinflussen. In der Regel führt eine Erhöhung der unverbindlichen Preisempfehlung (MSRP) des Herstellers zusammen mit Logistik- und Zollkosten zu einem noch höheren Endpreis für den Verbraucher.

Experten glauben, dass diese Preisüberprüfung ein Versuch von Intel ist, seine Einnahmen zu optimieren und die Produktionskosten zu decken. Die Core Ultra Serie zeichnet sich durch Energieeffizienz und hohe Leistung aus, was sie bei Gamern und professionellen Content-Erstellern beliebt macht.

Bisher wurden diese Änderungen nur in der Datenbank aktualisiert, und es ist möglich, dass nicht alle Einzelhändler die Preise gleichzeitig anheben. In den kommenden Wochen wird jedoch erwartet, dass neue Chargen von Intel-Chips auf dem Weltmarkt zu höheren Preisen erscheinen. Benutzern, die den Bau eines PCs planen, wird empfohlen, diese Änderungen zu berücksichtigen.