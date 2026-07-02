Da die Nachfrage nach kompakten Geräten auf dem Computermarkt stetig wächst, hat Inspur sein neues Mini-PC-Modell Inspur 3200U vorgestellt. Das Gerät zieht die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten nicht nur durch seine geringe Größe, sondern auch durch sein Metallgehäuse und den integrierten KI-Assistenten auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Herzstück des neuen Geräts bildet ein AMD Ryzen 3 3200U Prozessor. Um eine stabile Systemleistung zu gewährleisten, ist es mit 8 GB DDR4 RAM und einer 256 GB SSD ausgestattet. In puncto Kompaktheit haben die Ingenieure von Inspur beeindruckende Ergebnisse erzielt: Die Abmessungen des Geräts betragen lediglich 117 x 111 x 35,8 mm, was eine erhebliche Platzersparnis auf dem Schreibtisch ermöglicht.

Technische Möglichkeiten und Anschlussstellen

Laut ixbt.com besteht das Gehäuse des Inspur 3200U vollständig aus Metall, was dem Gerät nicht nur ein modernes Aussehen verleiht, sondern auch die Wärmeableitung verbessert. Für die Netzwerkanbindung verfügt das Gerät über ein Dual-Band Wi-Fi-Modul. Die Anzahl der Anschlüsse für externe Geräte ist ebenfalls erfreulich.

An der Vorderseite des Geräts befinden sich zwei USB-A-Anschlüsse (5 Gbps Geschwindigkeit) und ein 3,5-mm-Audioanschluss. Auf der Rückseite befinden sich folgende Anschlüsse:

Zwei USB-A-Anschlüsse (480 Mbps);

Zwei moderne USB-C-Anschlüsse;

Ein RJ45-Netzwerkanschluss;

Zwei HDMI-Videoausgänge.

Künstliche Intelligenz und Software

Eine der Besonderheiten des Inspur 3200U ist der lokal arbeitende intelligente Assistent namens Lingxi Youyan Agent. Dieser hilft Benutzern, KI-Funktionen bei täglichen Aufgaben zu nutzen. Der Hersteller betont, dass dieser Mini-PC sowohl Windows als auch Linux-Betriebssysteme vollständig unterstützt.

Was den Preis betrifft, so ist die Neuheit auf dem chinesischen Markt für 1999 Yuan (ca. 295 USD) erhältlich. Dieser erschwingliche Preis und die umfangreiche Funktionalität machen ihn zu einer attraktiven Wahl sowohl für Büroarbeiten als auch als Multimedia-Zentrale für zu Hause.

Auch auf dem Markt in Usbekistan werden solche kompakten Computer immer beliebter, insbesondere bei Bildungseinrichtungen und kleinen Unternehmen. Der Inspur 3200U wird sich voraussichtlich durch sein Metallgehäuse und die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten von der Konkurrenz abheben.