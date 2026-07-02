OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, hat eine unerwartete Initiative gestartet. CEO Sam Altman schlägt die Gründung eines speziellen staatlichen Souveränitätsfonds unter der US-Regierung vor, an den OpenAI 5 % seiner Anteile unentgeltlich übertragen würde. Dieser Schritt zielt nicht nur darauf ab, die Beziehungen des Unternehmens zur Regierung zu stärken, sondern auch die durch KI erzielten Gewinne in der breiten Öffentlichkeit zu verteilen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie die Financial Times berichtet, beschränkt sich dieser Vorschlag nicht nur auf OpenAI. Dem Plan zufolge wird erwartet, dass auch andere große Unternehmen, die sich mit KI-Technologien befassen, ähnliche Anteile abgeben. Auf diese Weise planen die Tech-Giganten, ihre Beziehungen zur Regierung zu verbessern und künftigen politischen Druck abzumildern.

Dividenden für die Bevölkerung und wirtschaftliche Zusammenarbeit

Diese Idee wurde erstmals im Juni diskutiert und später auch von US-Präsident Donald Trump befürwortet. Laut Trump sollte das amerikanische Volk zu einem einzigartigen Partner dieser Unternehmen werden und direkt von deren Erfolg profitieren. In einem von OpenAI im April veröffentlichten Dokument mit dem Titel „Industrial Policy for the Age of Intelligence“ wurde darauf hingewiesen, dass die Mittel des Fonds in Form von Dividenden an die Bürger ausgeschüttet werden könnten.

Ein solcher Ansatz soll dazu dienen, die Vermögensungleichheit in der Gesellschaft zu verringern. Sollte das Projekt umgesetzt werden, hätten einfache Bürger, unabhängig von ihrem Startkapital, die Möglichkeit, am wirtschaftlichen Wachstum durch KI-Technologien teilzuhaben. Dies wird als eine Methode angesehen, um negative Folgen der technologischen Revolution, wie etwa den Wegfall von Arbeitsplätzen, zu kompensieren.

Politische Hürden und alternative Vorschläge

Obwohl die Initiative attraktiv erscheint, wird der Umsetzungsprozess als recht komplex angesehen. Experten sind der Meinung, dass für die Einrichtung eines solchen Staatsfonds die Zustimmung des US-Kongresses erforderlich ist. In politischen Kreisen sind die Ansichten dazu jedoch geteilt. Senator Bernie Sanders hat beispielsweise einen weitaus radikaleren Vorschlag gemacht: Er fordert eine einmalige Steuer von 50 % auf die Aktien von KI-Unternehmen, um diese Mittel in einen öffentlichen Fonds zu leiten.

Das von OpenAI vorgeschlagene Modell befindet sich derzeit in der Anfangsphase. Sollte dieses System erfolgreich starten, könnte es ein neues Format der Zusammenarbeit zwischen High-Tech-Unternehmen und dem Staat definieren – nicht nur in den USA, sondern weltweit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Erfahrung auch für Entwicklungsländer wie Usbekistan ein wichtiges Beispiel für die Regulierung der digitalen Wirtschaft in der Zukunft sein könnte.