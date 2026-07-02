OpenAI schlägt vor, 5 % seiner Anteile an einen US-Staatsfonds zu übertragen

·25·Technologie
OpenAI schlägt vor, 5 % seiner Anteile an einen US-Staatsfonds zu übertragen

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, hat eine unerwartete Initiative gestartet. CEO Sam Altman schlägt die Gründung eines speziellen staatlichen Souveränitätsfonds unter der US-Regierung vor, an den OpenAI 5 % seiner Anteile unentgeltlich übertragen würde. Dieser Schritt zielt nicht nur darauf ab, die Beziehungen des Unternehmens zur Regierung zu stärken, sondern auch die durch KI erzielten Gewinne in der breiten Öffentlichkeit zu verteilen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie die Financial Times berichtet, beschränkt sich dieser Vorschlag nicht nur auf OpenAI. Dem Plan zufolge wird erwartet, dass auch andere große Unternehmen, die sich mit KI-Technologien befassen, ähnliche Anteile abgeben. Auf diese Weise planen die Tech-Giganten, ihre Beziehungen zur Regierung zu verbessern und künftigen politischen Druck abzumildern.

Dividenden für die Bevölkerung und wirtschaftliche Zusammenarbeit

Diese Idee wurde erstmals im Juni diskutiert und später auch von US-Präsident Donald Trump befürwortet. Laut Trump sollte das amerikanische Volk zu einem einzigartigen Partner dieser Unternehmen werden und direkt von deren Erfolg profitieren. In einem von OpenAI im April veröffentlichten Dokument mit dem Titel „Industrial Policy for the Age of Intelligence“ wurde darauf hingewiesen, dass die Mittel des Fonds in Form von Dividenden an die Bürger ausgeschüttet werden könnten.

Ein solcher Ansatz soll dazu dienen, die Vermögensungleichheit in der Gesellschaft zu verringern. Sollte das Projekt umgesetzt werden, hätten einfache Bürger, unabhängig von ihrem Startkapital, die Möglichkeit, am wirtschaftlichen Wachstum durch KI-Technologien teilzuhaben. Dies wird als eine Methode angesehen, um negative Folgen der technologischen Revolution, wie etwa den Wegfall von Arbeitsplätzen, zu kompensieren.

Politische Hürden und alternative Vorschläge

Obwohl die Initiative attraktiv erscheint, wird der Umsetzungsprozess als recht komplex angesehen. Experten sind der Meinung, dass für die Einrichtung eines solchen Staatsfonds die Zustimmung des US-Kongresses erforderlich ist. In politischen Kreisen sind die Ansichten dazu jedoch geteilt. Senator Bernie Sanders hat beispielsweise einen weitaus radikaleren Vorschlag gemacht: Er fordert eine einmalige Steuer von 50 % auf die Aktien von KI-Unternehmen, um diese Mittel in einen öffentlichen Fonds zu leiten.

Das von OpenAI vorgeschlagene Modell befindet sich derzeit in der Anfangsphase. Sollte dieses System erfolgreich starten, könnte es ein neues Format der Zusammenarbeit zwischen High-Tech-Unternehmen und dem Staat definieren – nicht nur in den USA, sondern weltweit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Erfahrung auch für Entwicklungsländer wie Usbekistan ein wichtiges Beispiel für die Regulierung der digitalen Wirtschaft in der Zukunft sein könnte.

OpenAISam AltmanKünstliche IntelligenzUSAWirtschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

TV Time, die Lieblings-App für Serien- und Filmfans, stellt den Betrieb einTV Time, die Lieblings-App für Serien- und Filmfans, stellt den Betrieb einHeute, 20:58Yandex arbeitet an neuen Smart-Speakern: Modelle Nano, Tiny und Puls erwartetYandex arbeitet an neuen Smart-Speakern: Modelle Nano, Tiny und Puls erwartetHeute, 20:52Melinda French Gates unterstützt Magnify Ventures Fonds für FamilienökonomieMelinda French Gates unterstützt Magnify Ventures Fonds für FamilienökonomieHeute, 20:29Intel will Budget-PC-Markt retten: Produktion älterer Prozessoren wird wiederaufgenommenIntel will Budget-PC-Markt retten: Produktion älterer Prozessoren wird wiederaufgenommenHeute, 20:25Commodore stellt Callback 8020 Smartphone ohne soziale Netzwerke vorCommodore stellt Callback 8020 Smartphone ohne soziale Netzwerke vorHeute, 19:55Große Änderungen in der Führung von Lucid Motors: Unternehmen wechselt zu neuer StrategieGroße Änderungen in der Führung von Lucid Motors: Unternehmen wechselt zu neuer StrategieHeute, 19:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor