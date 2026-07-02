Es wird berichtet, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew ein vertrauliches Treffen mit Walerij Saluschnyj, dem Botschafter des Landes in Großbritannien und ehemaligen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, abgehalten hat.

Laut Quellen der „Ukrajinska Prawda“ wurden während des Gesprächs mögliche Präsidentschaftswahlen erörtert, und Saluschnyj bekundete seine Bereitschaft, zu kandidieren.

Warum wurde Saluschnyj nach Kiew gerufen?

Der Publikation zufolge wurde Saluschnyj kurz vor der erwarteten Rücktrittsankündigung des britischen Premierministers Keir Starmer aus London nach Kiew beordert.

Zunächst konzentrierte sich das Treffen auf Angelegenheiten mit Bezug zu Großbritannien. Dann sprach Selenskyj die Möglichkeit von Präsidentschaftswahlen in der Ukraine an.

Selenskyj sprach von einem „Zeitfenster der Möglichkeiten“

Quellen zufolge betonte Selenskyj, dass sich die Lage an der Front verbessere und der gesellschaftliche Zusammenhalt gewahrt bleibe.

Der Präsident soll erklärt haben, dass sich ein gewisses „Zeitfenster der Möglichkeiten“ für Wahlen im Herbst aufgetan habe.

Gleichzeitig wurde angemerkt, dass der Wahlprozess nicht zu einer Spaltung des Landes führen dürfe, insbesondere dürfe ein potenzieller Wettbewerb zwischen Selenskyj und Saluschnyj keine Spannungen verursachen.

„Wenn es Wahlen gibt, werden Sie kandidieren?“

Laut Gesprächspartnern der „Ukrajinska Prawda“ stellte Selenskyj Saluschnyj eine direkte Frage:

„Wenn im Herbst Wahlen stattfinden, werden Sie kandidieren?“

Quellen der Publikation zufolge war Saluschnyjs Antwort klar:

„Ja. Ich werde.“

Es gibt keine offiziellen Informationen darüber, dass der Inhalt dieses Gesprächs bestätigt wurde.

Selenskyj bot keinen Posten an

Quellen geben an, dass Selenskyj zunächst bereit war, fast jeden Posten mit Saluschnyj zu besprechen.

Nachdem der ehemalige Oberbefehlshaber jedoch sagte, er könne an den Wahlen teilnehmen, wurde ihm kein Posten mehr angeboten.

Es heißt, Saluschnyj habe betont, er strebe keine politische Karriere an, aber viele Menschen setzten ihre Hoffnungen in ihn.

Er erklärte, er könne nicht rechtfertigen, das Vertrauen der Menschen, die ihn unterstützen, zurückzuweisen.

Umerow und Arachamija trafen sich ebenfalls mit Saluschnyj

Später traf sich Saluschnyj auch mit dem Verteidigungsminister Rustem Umerow und dem Fraktionsvorsitzenden der Präsidentenpartei im Parlament, Dawyd Arachamija.

Der Publikation zufolge sprachen auch sie darüber, dass Wahlen zu einer gesellschaftlichen Spaltung führen könnten.

Saluschnyjs Position blieb jedoch unverändert. Beim Abschied wurde er gebeten, „noch einmal gründlich darüber nachzudenken“.

Budanows Beliebtheit steigt ebenfalls

Journalisten merkten an, dass Saluschnyjs Beliebtheitswerte weiterhin hoch sind. Der sprunghafte Anstieg nach seinem Ausscheiden als Oberbefehlshaber im Februar 2024 ist jedoch derzeit nicht zu beobachten.

Gleichzeitig heißt es, dass auch die Beliebtheit eines weiteren potenziellen Kandidaten, der Selenskyj bei den Wahlen Konkurrenz machen könnte, Kyrylo Budanow, steigt.

Wer liegt in internen Umfragen vorn?

Der Publikation zufolge ergaben interne soziologische Studien vom Juni folgende Ergebnisse für den ersten Wahlgang:

Potenzieller Kandidat Zustimmung Wolodymyr Selenskyj ca. 33 Prozent Walerij Saluschnyj fast 22 Prozent Kyrylo Budanow fast 14 Prozent

Es wurde jedoch aufgezeigt, dass Saluschnyj Selenskyj in einer potenziellen Stichwahl übertreffen könnte:

Saluschnyj — ca. 37 Prozent;

Selenskyj — ca. 32 Prozent.

In einer Stichwahl gegen Budanow könnte Selenskyj mit knappem Vorsprung gewinnen.

Ein weiteres Treffen zu den Wahlen fand statt

Laut „Ukrajinska Prawda“ hielt Selenskyj ein weiteres Treffen unter Beteiligung von Budanow, Umerow, Arachamija, Oleh Tatarow und dem ukrainischen Minister für digitale Transformation Mychajlo Fedorow ab.

Dabei wurde diskutiert, wann Präsidentschaftswahlen stattfinden sollen, wie der Prozess organisiert werden kann und wer daran teilnehmen könnte.

Bisher wurde keine offizielle Entscheidung über die Durchführung von Wahlen in der Ukraine und eine offizielle Kandidatur von Saluschnyj bekannt gegeben.