Leiche einer Schönheitskönigin unter Trümmern in Venezuela gefunden

Die tragischen Folgen des schweren Erdbebens in Venezuela werden immer deutlicher. Während die Rettungskräfte die Trümmer räumen, wurde eine weitere prominente Person – die Schönheitskönigin Skarlent Rodriguez – in die Liste der Todesopfer aufgenommen.

Berichten zufolge wurden die 23-jährige Skarlent Rodriguez und ihr Freund Jose Castro unter den Trümmern eines eingestürzten Mehrfamilienhauses in der Stadt Catia-la-Mar gefunden. Ihre Angehörigen hatten bis zum letzten Moment gehofft, dass sie überlebt hätten.

Skarlent Rodriguez wurde bekannt, nachdem sie den Wettbewerb „Miss Grand Orlando 2025“ gewonnen hatte. Später nahm sie auch am „Miss Grand Florida“-Wettbewerb teil, konnte jedoch nicht die Hauptkrone gewinnen.

Aktuellen Informationen zufolge nähert sich die Zahl der Opfer des verheerenden Erdbebens in Venezuela der Marke von 2300 Personen. Obwohl die Rettungskräfte die Suche unter den Trümmern fortsetzen, sinkt die Hoffnung, Überlebende zu finden, zusehends.

Offiziellen Angaben zufolge wurden bisher die Leichen von 2295 verstorbenen Bürgern aus den Trümmern geborgen. Anlässlich dieser Katastrophe wurde im Land eine siebentägige nationale Trauerzeit ausgerufen.

Experten schließen nicht aus, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte, da die Aufräumarbeiten in den Trümmern noch andauern.