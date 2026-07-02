TV Time, die Lieblings-App für Serien- und Filmfans, stellt den Betrieb ein

Die TV Time-Plattform, die bei Millionen von Nutzern weltweit beliebt ist, um gesehene Serien und Filme zu verfolgen, wird geschlossen. In einer offiziellen Mitteilung an die Nutzer gab die App-Administration bekannt, dass der Dienst seinen Betrieb zum 15. Juli 2026 vollständig einstellen wird. Diese Entscheidung war für viele Kinofans eine unerwartete Nachricht, da die Plattform zu einem großen Community-Zentrum geworden war. Dies berichtete Techcrunch.com Bericht heißt es.

Vertreter des Unternehmens erklärten, dass die Kosten für den Erhalt der kostenlosen App übermäßig gestiegen seien und die Nachfrage für einen Wechsel zu einem kostenpflichtigen Abonnementmodell nicht ausreiche. Branchenexperten zufolge ist der Hauptgrund für die Schließung von TV Time jedoch nicht finanzieller Natur, sondern die neue Strategie des Unternehmens, die auf Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) ausgerichtet ist. Dies berichten TechCrunch und ixbt.com.

Das AI-Rennen und strategische Veränderungen

Whip Media , der Eigentümer von TV Time, wurde Anfang 2025 vom Investmentfonds Blue Torch Capital übernommen. Die neuen Eigentümer sehen die Zukunft des Unternehmens ausschließlich im Bereich AI. Daher hat Whip Media beschlossen, seinen Fokus von einfachen Consumer-Apps auf profitablere AI-Plattformen wie Helix zu verlagern. Das Helix-System befasst sich mit Streaming-Analysen und der Automatisierung von Media-Supply-Chains.

Laut Daten von Appfigures wurde die TV Time-App bisher über 26 Millionen Mal heruntergeladen, und allein im letzten Monat kamen 29.000 neue Nutzer hinzu. Dennoch priorisieren Unternehmen auf dem modernen Technologiemarkt AI-basierte Geschäftsmodelle gegenüber reinen Nutzerbasen. Zuvor hatte Mozilla aus ähnlichen Gründen das Interesse an seinem Pocket-Dienst reduziert.

Interessanterweise entschied sich Whip Media dafür, die beliebte App komplett zu schließen, anstatt sie zu verkaufen. Es wird vermutet, dass das Unternehmen nicht möchte, dass seine wertvolle Datenbank in die Hände von Wettbewerbern gelangt. Die über Jahre gesammelten Daten über Zuschauergeschmack und Bewertungen gelten auf dem Medienmarkt als äußerst wertvoll.

Was passiert mit den Nutzerdaten?

Die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Schließung der Plattform sind:

Ab dem 15. Juli 2026 wird die App aus allen Stores (App Store und Google Play) entfernt;

Nutzer können bis zu diesem Datum alle ihre Notizen und den Sehverlauf exportieren;

Das Unternehmen garantiert, dass alle personenbezogenen Daten gelöscht werden und nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Auch für Serienfans in Usbekistan war diese Plattform ein praktisches Werkzeug. Viele nutzten TV Time, um gesehene Episoden zu markieren und die Veröffentlichungstermine neuer Staffeln zu verfolgen. Nun werden die Nutzer auf alternative Dienste wie Letterboxd oder Trakt ausweichen müssen. Dieses Ereignis beweist einmal mehr, wie stark der Einfluss des AI-Trends in der Technologiewelt ist.