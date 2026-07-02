Yandex arbeitet an neuen Smart-Speakern: Modelle Nano, Tiny und Puls erwartet

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Yandex arbeitet an neuen Smart-Speakern: Modelle Nano, Tiny und Puls erwartet

Der russische Tech-Gigant Yandex plant, seine Smart-Speaker-Linie zu erweitern. Das Unternehmen hat mehrere Markenzeichen für neue Geräte angemeldet, was auf die baldige Markteinführung einer neuen Geräteserie mit dem Sprachassistenten Alisa hindeutet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Dokumenten aus der Rospatent-Datenbank hat das Unternehmen die Namen "Nano", "Tiny", "Puls" und "Base" (oder "Beys") als Marken angemeldet. Diese Anträge wurden Ende Mai eingereicht; der Registrierungsprozess dauert in der Regel mehrere Monate. Diese Neuigkeit ist auch für Nutzer auf dem usbekischen Markt, wo Yandex-Produkte weit verbreitet sind, von Bedeutung.

Wie könnten die neuen Modelle aussehen?

Bisher hat Yandex nicht offengelegt, für welche Arten von Geräten diese Namen genau stehen. Die Namen selbst lassen jedoch Vermutungen zu. Beispielsweise könnten "Nano" und "Tiny" (englisch für "sehr klein") auf Versionen hindeuten, die noch kompakter oder günstiger sind als die aktuellen Yandex Station Mini- und Lite-Modelle.

Die Namen "Puls" und "Base" könnten einen Fokus auf die akustischen Fähigkeiten der Geräte bedeuten. Möglicherweise werden diese Modelle mit stärkeren Bässen oder speziell für Musik optimierten Lautsprechern ausgestattet. Unternehmensvertreter betonten, dass derzeit verschiedene Namen getestet werden und nicht alle eingetragenen Marken zu einem Endprodukt führen müssen.

Entwicklung des Yandex-Ökosystems

Derzeit gibt es in der Yandex Station-Serie mehrere Modelle, die auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind. Das aktuelle Sortiment umfasst:

  • Midi — ein mittelgroßer Smart-Speaker;
  • Max — das leistungsstärkste und größte Modell;
  • Duo Max — ein Flaggschiff mit integriertem Bildschirm;
  • Mini und Lite — kompakte und erschwingliche Varianten;
  • Street — ein Modell für den Außeneinsatz.
In Usbekistan ist das Yandex-Ökosystem, insbesondere der Sprachassistent Alisa, sehr beliebt. Neue Modelle ermöglichen es lokalen Verbrauchern, ihr Zuhause intelligenter zu gestalten und neue Technologien zu erschwinglichen Preisen zu nutzen. Insbesondere kompakte und günstige Modelle gehören zu einem Segment mit hoher Nachfrage.

Zur Erinnerung: Yandex hat sich in den letzten Jahren nicht nur auf Software, sondern auch verstärkt auf die Hardware-Produktion konzentriert. Die Anmeldung neuer Markenzeichen zeigt die Absicht des Unternehmens, seine Führungsposition auf dem Markt für Smart-Home-Geräte zu stärken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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