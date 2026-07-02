Atletico Madrid erwägt Mason Greenwood als Ersatz für Julian Alvarez

Der spanische Club Atletico Madrid bereitet sich darauf vor, sich von einem seiner Hauptstars, Julian Alvarez, zu trennen. Da der FC Barcelona aktive Bemühungen unternimmt, den argentinischen Stürmer zu verpflichten, sucht die Madrider Führung nach einem würdigen Ersatz. Laut SPORT hat Cheftrainer Diego Simeone Mason Greenwood, der derzeit für Marseille spielt, als Hauptziel ins Auge gefasst. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Die Führung des FC Barcelona sieht in Julian Alvarez die Zukunft des Teams nach der Ära von Robert Lewandowski. Der katalanische Präsident Joan Laporta bestätigte, dass ein offizielles Angebot an Atletico Madrid gesendet wurde, welches jedoch bisher abgelehnt wurde. Laut Laporta will der Madrider Club einen seiner besten Torschützen nicht ziehen lassen, bis ein geeigneter Ersatz gefunden ist.

Eine Kettenreaktion auf dem Transfermarkt

Mason Greenwood ist im spanischen Fußball nicht unbekannt. Während seiner Leihzeit bei Getafe erzielte er 10 Tore in 36 Spielen. Im Juli 2024 wechselte er anschließend für 26,6 Millionen Pfund zu Marseille. In Frankreich fand der englische Stürmer zu seiner Bestform zurück und wurde mit 21 Toren Torschützenkönig der Ligue 1 in der Saison 2024-25. Seine Gesamtstatistik von 48 Toren in 81 Spielen hat erneut die Aufmerksamkeit der großen europäischen Clubs geweckt.

Diego Simeone hält Greenwood für die ideale Option, um die Offensive zu verstärken. Die Abgänge von Führungsspielern wie Antoine Griezmann und Nico Gonzalez zwingen Atletico Madrid dazu, frisches Blut im Angriff zu suchen. Sollte der Madrider Club den Transfer von Mason Greenwood abschließen, würde dies den Weg für den Wechsel von Julian Alvarez zum FC Barcelona ebnen.

Laut Goal.com hat auch Manchester United ein finanzielles Interesse an diesem Transfer. Als der englische Club Greenwood an Marseille verkaufte, behielt er sich das Recht auf einen Anteil von bis zu 50 % der nächsten Transfersumme vor. Dies könnte das Geschäft für Atletico Madrid deutlich teurer machen.

Derzeit konzentriert sich Julian Alvarez auf weitere Erfolge mit der argentinischen Nationalmannschaft. In seiner Karriere wurde er zweimal Copa-America-Sieger, Weltmeister und mit Manchester City Champions-League-Sieger. Bei Atletico Madrid wurde er mit 49 Toren in 106 Spielen zu einem unverzichtbaren Teil des Teams.

Barcelona beobachtet die Situation derweil genau. Die Katalanen warten darauf, dass Atletico Madrid die Verhandlungen mit Greenwood abschließt. Erst danach ist geplant, ein zweites, verbessertes Angebot für Alvarez abzugeben. Diese Transferkette wird voraussichtlich eines der spektakulärsten Ereignisse des Sommertransferfensters werden.