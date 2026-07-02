Berühmte Model und Bloggerin gibt bekannt: 2-jährige Tochter mit Krebs diagnostiziert

Die berühmte Bloggerin Nara Smith gab bekannt, dass bei ihrer 2-jährigen Tochter Whimsy Lou Krebs diagnostiziert wurde. Dies teilte sie ihren Fans in einem Video auf ihrer Instagram-Seite mit.

Die 24-jährige Bloggerin erklärte, dass die Diagnose Ende letzten Jahres gestellt wurde. Ihren Worten zufolge begann alles damit, dass sie eine verdächtige Stelle am Körper des Mädchens bemerkten. Nara und ihr Ehemann, das Model Lucky Blue Smith, brachten ihr Kind zunächst in die Notaufnahme, doch die Ärzte dort konnten keine eindeutige Diagnose stellen.

Nach einer anschließenden Untersuchung durch einen Kinderarzt wurde ihnen geraten, sich sofort an ein Kinderkrankenhaus zu wenden. Nara betonte, dass sie genau in diesem Moment zum ersten Mal dachte, dass ihre Tochter Krebs haben könnte.

Nach zahlreichen Röntgenaufnahmen, Ultraschalluntersuchungen und einer Biopsie bestätigten die Ärzte, dass Whimsy Lou an Krebs erkrankt ist und die Krankheit bereits auf andere Körperteile übergegriffen hat. Daher wurde empfohlen, sofort mit einer Chemotherapie zu beginnen.

Laut der Bloggerin war dieser Prozess für die gesamte Familie sehr belastend. Gleichzeitig versuchten sie, auch ihren anderen Kindern — Rumble Honey, Slim Easy und Fauna Golden — Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Lucky Blue Smith hat zudem eine Tochter namens Gravity aus einer früheren Beziehung.

Nara Smith erklärte zudem, dass dieses Ereignis der Grund für ihre geringere Aktivität in den sozialen Netzwerken in letzter Zeit war. Sie sagte, sie habe diese Geschichte geteilt, damit andere Familien verdächtige Anzeichen bei ihren Kindern nicht ignorieren und rechtzeitig einen Arzt aufsuchen.

Zudem drückte die Bloggerin ihren Dank gegenüber allen Ärzten und Pflegekräften aus, die den Behandlungsprozess ihrer Tochter unterstützt haben, und würdigte deren Arbeit sehr.