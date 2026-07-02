Berühmte Model und Bloggerin gibt bekannt: 2-jährige Tochter mit Krebs diagnostiziert

·4·Welt
Berühmte Model und Bloggerin gibt bekannt: 2-jährige Tochter mit Krebs diagnostiziert

Die berühmte Bloggerin Nara Smith gab bekannt, dass bei ihrer 2-jährigen Tochter Whimsy Lou Krebs diagnostiziert wurde. Dies teilte sie ihren Fans in einem Video auf ihrer Instagram-Seite mit.

Die 24-jährige Bloggerin erklärte, dass die Diagnose Ende letzten Jahres gestellt wurde. Ihren Worten zufolge begann alles damit, dass sie eine verdächtige Stelle am Körper des Mädchens bemerkten. Nara und ihr Ehemann, das Model Lucky Blue Smith, brachten ihr Kind zunächst in die Notaufnahme, doch die Ärzte dort konnten keine eindeutige Diagnose stellen.

Nach einer anschließenden Untersuchung durch einen Kinderarzt wurde ihnen geraten, sich sofort an ein Kinderkrankenhaus zu wenden. Nara betonte, dass sie genau in diesem Moment zum ersten Mal dachte, dass ihre Tochter Krebs haben könnte.

Nach zahlreichen Röntgenaufnahmen, Ultraschalluntersuchungen und einer Biopsie bestätigten die Ärzte, dass Whimsy Lou an Krebs erkrankt ist und die Krankheit bereits auf andere Körperteile übergegriffen hat. Daher wurde empfohlen, sofort mit einer Chemotherapie zu beginnen.

Laut der Bloggerin war dieser Prozess für die gesamte Familie sehr belastend. Gleichzeitig versuchten sie, auch ihren anderen Kindern — Rumble Honey, Slim Easy und Fauna Golden — Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Lucky Blue Smith hat zudem eine Tochter namens Gravity aus einer früheren Beziehung.

Nara Smith erklärte zudem, dass dieses Ereignis der Grund für ihre geringere Aktivität in den sozialen Netzwerken in letzter Zeit war. Sie sagte, sie habe diese Geschichte geteilt, damit andere Familien verdächtige Anzeichen bei ihren Kindern nicht ignorieren und rechtzeitig einen Arzt aufsuchen.

Zudem drückte die Bloggerin ihren Dank gegenüber allen Ärzten und Pflegekräften aus, die den Behandlungsprozess ihrer Tochter unterstützt haben, und würdigte deren Arbeit sehr.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Geheimnis des Ruinenhauses: 16 Kinder vier Jahre lang in einem Zimmer in den USA festgehaltenGeheimnis des Ruinenhauses: 16 Kinder vier Jahre lang in einem Zimmer in den USA festgehaltenHeute, 17:38Video einer türkischen Frau, die Männer belästigt, sorgt in sozialen Medien für DiskussionenVideo einer türkischen Frau, die Männer belästigt, sorgt in sozialen Medien für DiskussionenHeute, 17:28Tresor voller Dollar nach Erdbeben gefundenTresor voller Dollar nach Erdbeben gefundenHeute, 16:2630 Mücken pro Sekunde: Lasergerät zur Mückenbekämpfung in China entwickelt30 Mücken pro Sekunde: Lasergerät zur Mückenbekämpfung in China entwickeltHeute, 16:22Heiratsantrag in 443 Metern Höhe endet mit Festnahme des PaaresHeiratsantrag in 443 Metern Höhe endet mit Festnahme des PaaresHeute, 16:14Fast eine Million Bußgelder in Kasachstan gestrichenFast eine Million Bußgelder in Kasachstan gestrichenHeute, 15:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter