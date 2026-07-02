Weltpremiere: Mini-PC direkt über Kernreaktor betrieben

An der Schnittstelle von Energie und Hochtechnologie hat sich ein revolutionäres Ereignis ereignet: Dem Startup Valar Atomics ist es weltweit erstmals gelungen, einen Personal Computer mithilfe eines kompakten Kernreaktors mit Strom zu versorgen. Dieses Experiment zeigte, wie wichtig die Kernenergie bei der Deckung des enormen Energiebedarfs von AI-Systemen ist. Dies berichtet Ixbt.com Bericht heißt es.

Während der Demonstration wurde ein Nvidia RTX Spark Mini-PC verwendet, der mit einem Nvidia Blackwell GPU ausgestattet ist. Spezialisten von Valar Atomics schlossen den Computer an einen Mikroreaktor namens Ward 250 an. Als die Leistung des Geräts 37 Prozent des Nennwerts erreichte, bootete das System erfolgreich und arbeitete stabil. Ixbt.com berichtet dies auf Basis der Unternehmenspräsentation.

Technologischer Prozess und Sicherheitsfragen

Laut Isaiya Taylor, CEO von Valar Atomics, beschränken sich die Möglichkeiten des Reaktors nicht nur auf einen einzigen Computer. Derzeit wird auch die offizielle Website des Unternehmens auf einem Server gehostet, der vom Ward 250-Gerät gespeist wird. Diese Technologie basiert auf der direkten Umwandlung der durch Kernspaltung entstehenden thermischen Energie in elektrischen Strom.

Das Funktionsprinzip des Reaktors ist wie folgt: Im Kern des Geräts spalten sich jede Sekunde Uranatome, wodurch etwa 100 kW thermische Leistung freigesetzt werden. Ein heliumbasiertes Kühlsystem führt diese Wärme ab, die anschließend mithilfe eines thermoelektrischen Generators in die für die Rechenanlagen benötigte elektrische Energie umgewandelt wird.

Die Zukunft von AI und Kernenergie

Heutzutage wächst die Energiemenge, die von AI-Clustern und Data-Centern verbraucht wird, geometrisch. Daher suchen die globalen Technologiegiganten nach stabileren und autonomeren Lösungen und wenden sich von traditionellen Energiequellen ab. Die Zusammenarbeit zwischen Valar Atomics und Nvidia wurde genau zu diesem Zweck initiiert.

Derzeit investieren große Konzerne wie Amazon, Google, Microsoft und Oracle aktiv in kleine modulare Reaktoren (SMR). Experten glauben, dass die AI-Infrastruktur in Zukunft vollständig auf ein Netzwerk solcher Mikroreaktoren umsteigen könnte. Dies würde nicht nur die Energieunabhängigkeit gewährleisten, sondern auch die Menge der in die Umwelt ausgestoßenen Treibhausgase erheblich reduzieren.

Obwohl Valar Atomics sich als das erste Startup bezeichnet, das ein praktisches Ergebnis erzielt hat, haben laut dem US-Energieministerium auch Unternehmen wie Deployable Energy und Antares Nuclear ernsthafte Fortschritte in dieser Richtung gemacht. Dennoch hat die Demonstration der Stromversorgung von Consumer-Hardware durch Kernenergie eine neue Ära in diesem Bereich eingeleitet.