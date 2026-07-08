Google Photos führt KI-gestützte Videobearbeitungsfunktionen ein

Google hat seinem Dienst Google Photos eine neue Video Remix-Funktion hinzugefügt, mit der Videos in Sekundenschnelle bearbeitet und verändert werden können. Dieses Tool ermöglicht es Nutzern, professionelle Videos durch einfache Texteingaben zu erstellen, ohne komplexe Schnittsoftware zu benötigen. Diese Neuerung ist ein weiterer wichtiger Schritt im Wettbewerb von Google mit Tech-Giganten wie Apple, OpenAI und Adobe im Bereich der generativen KI. Dies berichtet Techcrunch.com .

Das neue Video Remix-Tool basiert auf dem kürzlich vorgestellten Modell Gemini Omni (einem Konkurrenten zu GPT-4o) von Google. Dieses Modell ist in der Lage, aus beliebigen Eingaben neue Inhalte zu generieren und wurde nun in das Google Photos-Ökosystem integriert. Dadurch können Nutzer Videos auf ihrem Smartphone mit wenigen Klicks bearbeiten, ohne auf Drittanbieter-Apps angewiesen zu sein.

Video Remix-Funktionen und Stile

Das Tool befindet sich im Bereich "Create" der Google Photos-App und ermöglicht die Anwendung verschiedener filmischer Effekte auf Videos. So können beispielsweise spezielle Lichteffekte hinzugefügt werden, um dunkle Videos aufzuhellen, oder ein einfacher Hintergrund kann durch eine völlig neue Szenerie ersetzt werden. Zudem kann die KI künstlerische Stile wie Aquarell, Ölgemälde oder grobe Skizzen auf das Video anwenden.

Wie im Google-Blog betont wird, sind für die Erstellung schöner Videoclips keine professionellen Fähigkeiten oder stundenlange Arbeit mehr erforderlich. Ein Nutzer kann beispielsweise ein Video, das in einem einfachen Raum aufgenommen wurde, so aussehen lassen, als wäre es in einem Gewächshaus gedreht worden, oder einen Effekt für morgendliches Sonnenlicht hinzufügen. Dies erleichtert es, gewöhnliches Filmmaterial in ansprechende Inhalte für soziale Medien zu verwandeln.

Die Video Remix-Funktion ist derzeit für einen begrenzten Nutzerkreis verfügbar. Sie wurde für Abonnenten von Google AI Plus, Pro und Ultra in mehreren Ländern eingeführt, darunter die USA, Brasilien, Indien, Japan und die Türkei. Es wird erwartet, dass die Funktion in Zukunft auch für andere Regionen und alle Nutzer bereitgestellt wird.

Weitere Neuerungen im Google Photos-Ökosystem

Dies ist nicht die einzige KI-Neuerung, die Google Photos hinzugefügt wurde. Kürzlich wurden auch neue Tools zur Verbesserung von Porträtfotos eingeführt. Mit ihnen lassen sich kleine, aber wichtige Korrekturen vornehmen, wie das Entfernen von Hautunreinheiten, das Aufhellen der Augen und das Aufhellen der Zähne.

Darüber hinaus kündigte Google eine Funktion an, die Fotos von Kleidungsstücken in eine digitale Garderobe verwandelt. Dieses System ermöglicht es Nutzern, ihre Kleidung virtuell anzuprobieren und neue Outfits zusammenzustellen. Auf diese Weise baut Google seinen Cloud-Speicherdienst weiter von einem einfachen Fotoarchiv zu einer vollwertigen Kreativplattform aus.