Portugals neue Wahl: Ein Spezialist, der Ronaldo liebt, kommt

Für die portugiesische Nationalmannschaft beginnt nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM 2026 eine neue Ära. Nach dem Rücktritt von Roberto Martínez soll die Leitung der Nationalelf einem erfahrenen Fachmann übertragen werden.

Laut dem renommierten Insider Fabrizio Romano wird der ehemalige Al-Nassr-Cheftrainer Jorge Jesus die Portugiesen übernehmen.

Jesus ersetzt Martínez

Es wird erwartet, dass der 71-jährige Jorge Jesus die Nachfolge von Roberto Martínez als Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft antritt.

Martínez hatte seinen Posten nach der Niederlage gegen Spanien im Achtelfinale der WM 2026 geräumt.

Der Trainer, der bei Al-Nassr mit Ronaldo arbeitete

Jesus trainierte zuvor den Verein Al-Nassr, bei dem Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht.

Berichten zufolge verließ er den saudi-arabischen Klub, nachdem er ihm den lang ersehnten Meistertitel beschert hatte.

Portugal schied früh aus der WM aus

Portugal konnte bei der WM 2026 nicht die erhofften Ergebnisse erzielen.

Die Mannschaft schied nach einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im Achtelfinale aus. Nach diesem Ergebnis schienen Veränderungen im Trainerstab nahezu unvermeidlich.

Wie beginnt die neue Phase?

Die Erfahrung von Jorge Jesus, seine Vertrautheit mit Ronaldo und seine Laufbahn bei großen Vereinen könnten den Beginn eines neuen Projekts für Portugal bedeuten.

Die große Frage ist nun, wie der 71-jährige Spezialist Portugal auf die nächsten großen Turniere vorbereiten wird und ob er erneut mit Ronaldo in einem Team zusammenarbeiten wird.