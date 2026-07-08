Chelsea verlängert Vertrag mit Talent Jesse Derry und verleiht ihn

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Chelsea verlängert Vertrag mit Talent Jesse Derry und verleiht ihn

Der FC Chelsea hat einen neuen langfristigen Vertrag mit einem seiner vielversprechendsten jungen Spieler, Jesse Derry, unterzeichnet. Der 18-jährige Flügelspieler wird die kommende Saison jedoch nicht an der Stamford Bridge verbringen. Die Vereinsführung und das Trainerteam kamen zu dem Schluss, dass es für die Entwicklung des Spielers sinnvoll sei, in einer stärkeren Liga Spielpraxis zu sammeln. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut BBC Sport steht Jesse Derry kurz vor einem einjährigen Leihgeschäft zum amtierenden portugiesischen Meister Sporting. Der Deal beinhaltet keine Kaufoption, was darauf hindeutet, dass Chelsea in Derry einen wichtigen Bestandteil seiner zukünftigen ersten Mannschaft sieht.

Champions-League-Erfahrung und Transferdetails

Die portugiesische Option gilt als idealer Schritt für Derry, da Sporting in der kommenden Saison an der Ligaphase der Champions League teilnimmt. Dies ermöglicht dem jungen Flügelspieler, nicht nur in der heimischen Liga, sondern auch im prestigeträchtigsten Turnier Europas Erfahrungen zu sammeln. Zuvor hatte auch der FC Bayern München Interesse an dem Spieler gezeigt, doch die Londoner wollten ihn nicht ziehen lassen.

Interessanterweise könnte dieses Leihgeschäft Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit zwischen Chelsea und Sporting sein. Die Londoner stehen kurz vor dem Abschluss des Transfers von Geovany Quenda vom Lissaboner Klub für 40 Millionen Pfund. Die starke Konkurrenz im Kader, insbesondere durch kreative Mittelfeldspieler wie Pedro Neto, Estevao Willian und Jamie Gittens, beschleunigte Derrys Leihe.

Goal.com fügt hinzu, dass Chelsea derzeit an der Optimierung des Kaders arbeitet. Aus diesem Grund wurde ein weiterer Offensivakteur, Alejandro Garnacho, auf die Transferliste gesetzt. Der Verein beabsichtigt nicht, Garnacho zu verleihen, und zieht nur einen dauerhaften Verkauf in Betracht. Dies ist Teil der Strategie, jungen Talenten wie Derry in Zukunft den Weg zu ebnen.

Jesse Derry kam letztes Jahr aus der Akademie von Crystal Palace zum FC Chelsea. In kurzer Zeit konnte er sich in den U17-, U18- und U19-Nationalmannschaften Englands beweisen. In der vergangenen Saison gab er sein Debüt in der Premier League gegen Nottingham Forest, musste das Spielfeld jedoch aufgrund einer während des Spiels erlittenen Verletzung vorzeitig verlassen.

Der Spieler ist mittlerweile vollständig von seiner Verletzung genesen und bereitet sich auf die Reise nach Lissabon vor, um den Medizincheck zu absolvieren. Die Tatsache, dass Sporting-Cheftrainer Ruben Amorim über große Erfahrung in der Förderung junger Talente verfügt, war einer der entscheidenden Faktoren für Derrys Transfer.

ChelseaSportingTransferPremier LeagueJesse Derry
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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