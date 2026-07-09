Was denkt Deschamps über Marokko?: Frankreich steht vor einer ernsten Prüfung

·59·Welt
Was denkt Deschamps über Marokko?: Frankreich steht vor einer ernsten Prüfung

Der Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Didier Deschamps, bewertete den Zustand seines Teams und die Stärke des Gegners vor dem Viertelfinalspiel der WM 2026 gegen Marokko.

Der französische Trainer betonte, dass ein einfacher Siegesplan für dieses Spiel nicht ausreichen werde und das Team seinen besten Fußball zeigen müsse.

Deschamps erkannte die Stärke des Gegners offen an.

Frankreich trifft im Viertelfinale auf Marokko. Laut Deschamps verfügt der Gegner über hochkarätige Spieler, und dieses Spiel wird kein Selbstläufer.

„Wir müssen unser bestes Spiel zeigen, denn wir treffen auf eine sehr starke Mannschaft. Sie haben Spieler von hohem Niveau im Kader“, sagte Deschamps.

Er ist der Meinung, dass sich die Spieler beider Mannschaften gut kennen. Einige spielen sogar auf Vereinsebene im selben Team.

„Wir verstehen genau, was uns erwartet“

Deschamps hob die gegenseitige Vertrautheit zwischen den französischen und marokkanischen Spielern besonders hervor.

„Sie kennen meine Spieler gut, und unsere Spieler kennen sie ebenfalls. Wir verstehen genau, was uns erwartet“, betonte er.

Dies bedeutet, dass es im Viertelfinale ein taktisch vorsichtiges und intensives Spiel geben wird.

Marokko unterscheidet sich von Paraguay

Frankreich besiegte Paraguay im Achtelfinale. Deschamps erklärte jedoch, dass sich der Spielstil von Marokko von dem Paraguays unterscheidet.

Er erinnerte auch daran, dass Frankreich und Marokko vor 4 Jahren in Doha im Halbfinale aufeinandertrafen. Laut Deschamps mögen beide Teams die Ballkontrolle und streben nach offensivem Fußball.

„Die Effizienz muss noch höher sein“

Der französische Cheftrainer stellte fest, dass die Offensiv-Effizienz seines Teams nicht schlecht sei, aber gegen einen starken Gegner wie Marokko weiter gesteigert werden müsse.

„Unsere Effizienz ist gut, aber wir können sie noch verbessern. Je stärker der Gegner, desto höher muss die Effizienz sein“, sagte er.

Das Viertelfinale findet am 9. Juli statt

Das Viertelfinalspiel der WM 2026 zwischen Frankreich und Marokko findet am 9. Juli statt.

In diesem Spiel um den Einzug ins Halbfinale treffen die Erfahrung Frankreichs und der charakteristische Fußball Marokkos aufeinander. Deschamps weiß genau, dass sein Team diese Prüfung nur mit einer Leistung auf höchstem Niveau bestehen kann.

Didier DeschampsFrankreichMarokkoWM 2026Fußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

WHO warnt: Jeder fünfte Mensch erkrankt an KrebsWHO warnt: Jeder fünfte Mensch erkrankt an KrebsHeute, 00:32Riesige Mülldeponie in Indonesien brennt seit acht TagenRiesige Mülldeponie in Indonesien brennt seit acht TagenGestern, 23:25Iran gibt scharfe Warnung an die USA: Gefährliche Wende um HormusIran gibt scharfe Warnung an die USA: Gefährliche Wende um HormusGestern, 23:21Erdogan deutet Trumps Plan an: Türkei aktiviert zwei Kanäle zur UkraineErdogan deutet Trumps Plan an: Türkei aktiviert zwei Kanäle zur UkraineGestern, 23:08Arzt, der 15 Patienten in Deutschland tötete, zu lebenslanger Haft verurteiltArzt, der 15 Patienten in Deutschland tötete, zu lebenslanger Haft verurteiltGestern, 20:29Was passiert mit unserem Gehirn im Weltraum? Die erstaunliche Wahrheit, die Wissenschaftler entdeckt habenWas passiert mit unserem Gehirn im Weltraum? Die erstaunliche Wahrheit, die Wissenschaftler entdeckt habenGestern, 20:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch