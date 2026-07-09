Was denkt Deschamps über Marokko?: Frankreich steht vor einer ernsten Prüfung

Der Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Didier Deschamps, bewertete den Zustand seines Teams und die Stärke des Gegners vor dem Viertelfinalspiel der WM 2026 gegen Marokko.

Der französische Trainer betonte, dass ein einfacher Siegesplan für dieses Spiel nicht ausreichen werde und das Team seinen besten Fußball zeigen müsse.

Deschamps erkannte die Stärke des Gegners offen an.

Frankreich trifft im Viertelfinale auf Marokko. Laut Deschamps verfügt der Gegner über hochkarätige Spieler, und dieses Spiel wird kein Selbstläufer.

„Wir müssen unser bestes Spiel zeigen, denn wir treffen auf eine sehr starke Mannschaft. Sie haben Spieler von hohem Niveau im Kader“, sagte Deschamps.

Er ist der Meinung, dass sich die Spieler beider Mannschaften gut kennen. Einige spielen sogar auf Vereinsebene im selben Team.

„Wir verstehen genau, was uns erwartet“

Deschamps hob die gegenseitige Vertrautheit zwischen den französischen und marokkanischen Spielern besonders hervor.

„Sie kennen meine Spieler gut, und unsere Spieler kennen sie ebenfalls. Wir verstehen genau, was uns erwartet“, betonte er.

Dies bedeutet, dass es im Viertelfinale ein taktisch vorsichtiges und intensives Spiel geben wird.

Marokko unterscheidet sich von Paraguay

Frankreich besiegte Paraguay im Achtelfinale. Deschamps erklärte jedoch, dass sich der Spielstil von Marokko von dem Paraguays unterscheidet.

Er erinnerte auch daran, dass Frankreich und Marokko vor 4 Jahren in Doha im Halbfinale aufeinandertrafen. Laut Deschamps mögen beide Teams die Ballkontrolle und streben nach offensivem Fußball.

„Die Effizienz muss noch höher sein“

Der französische Cheftrainer stellte fest, dass die Offensiv-Effizienz seines Teams nicht schlecht sei, aber gegen einen starken Gegner wie Marokko weiter gesteigert werden müsse.

„Unsere Effizienz ist gut, aber wir können sie noch verbessern. Je stärker der Gegner, desto höher muss die Effizienz sein“, sagte er.

Das Viertelfinale findet am 9. Juli statt

Das Viertelfinalspiel der WM 2026 zwischen Frankreich und Marokko findet am 9. Juli statt.

In diesem Spiel um den Einzug ins Halbfinale treffen die Erfahrung Frankreichs und der charakteristische Fußball Marokkos aufeinander. Deschamps weiß genau, dass sein Team diese Prüfung nur mit einer Leistung auf höchstem Niveau bestehen kann.