Neuigkeiten auf X: Elon Musk kündigt neue Methode zur Bekämpfung von Fake News an

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Neuigkeiten auf X: Elon Musk kündigt neue Methode zur Bekämpfung von Fake News an

Nutzer des sozialen Netzwerks X (ehemals Twitter) erhalten nun persönliche Benachrichtigungen, wenn an Beiträgen, mit denen sie interagiert oder die sie geteilt haben, Korrekturen vorgenommen werden. Unternehmenschef Elon Musk kündigte diese wichtige Änderung am Community Notes-System der Plattform an. Diese Funktion soll ein neuer Meilenstein bei der Eindämmung von Falschinformationen auf der Plattform sein. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dem neuen System zufolge sendet das System automatisch eine Benachrichtigung über X Chat (Direktnachrichten), wenn ein Nutzer einen Beitrag geliked, repostet oder kommentiert hat und dieser Beitrag später einem Faktencheck unterzogen wird und eine klarstellende Anmerkung erhält. Laut Elon Musk ermöglicht dies den Nutzern, die Richtigkeit der konsumierten Informationen erneut zu überprüfen.

Lösung für das Problem verspäteter Korrekturen

Bisher galt das späte Erscheinen von Korrekturen als größtes Manko des Community Notes-Systems. Oftmals hatte ein falscher oder irreführender Beitrag bereits Millionen von Aufrufen gesammelt und seine negative Wirkung entfaltet, bevor eine Richtigstellung erfolgte. Das neue Benachrichtigungssystem dient dazu, dasselbe Publikum erneut zu erreichen und die Wahrheit zu vermitteln.

Dieses Update korrigiert nicht nur Informationen, sondern ermöglicht es den Nutzern auch, ihre Fehler einzugestehen. Beispielsweise kann eine Person, die eine Falschmeldung geglaubt und verbreitet hat, durch die Systembenachrichtigung von ihrem Fehler erfahren und auf ihrem Profil eine Erklärung abgeben oder den Beitrag löschen.

Systemeffizienz und statistische Daten

Das Community Notes-System existierte bereits vor der Übernahme durch Elon Musk, wurde jedoch unter seiner Führung zum wichtigsten Moderationswerkzeug. Das System stützt sich nicht auf eine zentralisierte Redaktion, sondern auf den Konsens freiwilliger Nutzer mit unterschiedlichen Ansichten. Jüngste Studien werfen jedoch ernsthafte Fragen zur Effizienz des Systems auf.

Laut einer Studie der spanischen Faktencheck-Seite Maldita bleiben fast 85 % der vorgeschlagenen Anmerkungen auf der X-Plattform für Nutzer unsichtbar. Nur 8,3 % der Anmerkungen werden bestätigt und veröffentlicht. Analysen des Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA) zu 1,76 Millionen Anmerkungen aus den Jahren 2021 bis 2025 zeigten, dass der Anteil unveröffentlichter Korrekturen sogar über 90 % liegt.

Dennoch arbeitet das Management von X weiter an der Verbesserung dieses Systems. Auch Meta hat im vergangenen Jahr sein Moderationssystem überarbeitet und ein ähnliches Modell eingeführt. Obwohl Elon Musk noch kein genaues Startdatum für die neue Funktion genannt hat, wird erwartet, dass sie in naher Zukunft für alle Nutzer verfügbar sein wird.

Elon MuskXCommunity NotesTechnologieFaktencheck
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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