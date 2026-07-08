Fabian Ruiz lehnt Angebote von Real Madrid und Bayern ab und verlängert bei PSG

Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain und der spanischen Nationalmannschaft, Fabian Ruiz, hat beschlossen, seine Karriere in der französischen Hauptstadt fortzusetzen. Trotz des Interesses mehrerer europäischer Spitzenklubs, darunter Real Madrid und Bayern München, hat sich der erfahrene Spieler mit den Parisern auf eine Verlängerung seines laufenden Vertrags geeinigt. Dieser Schritt ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie des Vereins, seinen Kern zu bewahren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach Informationen von RMC Sport und dem Journalisten Fabrice Hawkins hat Ruiz seinen Vertrag beim Verein um ein weiteres Jahr verlängert, wobei eine Option für eine zusätzliche 12-monatige Verlängerung im Dokument enthalten ist. Der Spieler, der 2022 für 22,5 Millionen Euro von Napoli transferiert wurde, wurde in kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil von Luis Enriques Team.

Interesse der Giganten und abgelehnte Angebote

Spanischen Medienberichten zufolge sah die Führung von Real Madrid in Fabian Ruiz einen geeigneten Kandidaten als Nachfolger für den zurückgetretenen Toni Kroos. Die Madrilenen schätzten seinen Spielstil und seine Übersicht auf dem Platz sehr. Gleichzeitig prüfte auch der FC Bayern München die Möglichkeit, den Spieler für weniger als 40 Millionen Euro zu verpflichten.

Ruiz zog es jedoch vor, dem Projekt in Paris treu zu bleiben. Seine erfolgreiche Zeit bei PSG, einschließlich der Titel als zweifacher Meister und vierfacher französischer Champion, hat seinen Ruf weiter gestärkt. Der Spieler möchte seine Zukunft mit dem Team unter Luis Enrique verbinden.

Statistik und Rolle im Team

Die vergangene Saison war für Ruiz äußerst produktiv. Er kam in allen Wettbewerben auf 34 Einsätze und absolvierte insgesamt 2.122 Minuten. Davon entfielen 20 auf Spiele in der Ligue 1 und 9 auf die Champions-League-Kampagne. Während der Saison erzielte er 2 Tore und gab 5 Vorlagen.

Goal.com betont, dass Ruiz nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch international über große Erfahrung verfügt. Er gewann mit der spanischen Nationalmannschaft die Europameisterschaft und die Nations League. Das Verbleiben eines Spielers mit einer solchen Siegermentalität ist für die Ambitionen von PSG in den kommenden Spielzeiten von entscheidender Bedeutung.

Derzeit konzentriert sich Fabian Ruiz auf seinen Einsatz für die spanische Nationalmannschaft. Er bereitet sich auf das Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Belgien vor. Auch beim 1:0-Sieg gegen Portugal im Achtelfinale spielte er eine Schlüsselrolle. Der Spieler wird erst nach Abschluss des Turniers mit der Nationalmannschaft zum Verein zurückkehren.